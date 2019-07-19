Tráfico

Adolescente de 16 anos é flagrado com crack e maconha em Cachoeiro

O adolescente e o material foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.

Publicado em 19 de julho de 2019 às 14:59 - Atualizado há 6 anos

Menor é detido com droga em Cachoeiro Crédito: Divulgação Polícia Militar

Um adolescente, de 16 anos, foi flagrado com drogas por policiais militares, nesta quinta-feira (18), no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a polícia, os PMs viram o jovem em atitude suspeita e, na abordagem, foram apreendidas 23 pedras de crack e 25 buchas de maconha. Além da droga, ele estava com R$10. O adolescente o material foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro.

