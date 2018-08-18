Acusados de matar professora em Cachoeiro são condenados

Dois homens acusados de assassinar a professora Anna Gava, 77 anos,, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foram condenados pela Justiça nesta sexta-feira (17). Outros dois suspeitos, que chegaram a ser detidos, foram absolvidos das acusações.

O juiz Leandro Duarte condenoua 27 anos de prisão. O comparsa dele, Edno Scheidegger Fagundes, recebeu a pena de 30 anos de reclusão. Na audiência, Paulo Sérgio confessou que Edno atirou na professora, por quem nutria um sentimento forte de ódio.

A professora aposentada Ana Gava foi sequestrada dentro de casa. Os bandidos levaram a vítima no próprio carro e tentaram fazer vários saques em dinheiro no município vizinho de Jerônimo monteiro. O corpo foi encontrado no dia seguinte ao sequestro, dentro do carro dela, na estrada que liga a ES 482 à localidade de Valão de Areia, em Pacotuba.