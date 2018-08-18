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Sul do ES

Acusados de matar professora em Cachoeiro são condenados

O crime aconteceu em outubro de 2015 e abalou os moradores do distrito onde Anna Gava, 77 anos, residia

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 18:42
Professora aposentada foi encontrada morta dentro do carro Crédito: Reprodução
Dois homens acusados de assassinar a professora Anna Gava, 77 anos, no dia 07 de outubro de 2015, no distrito de Burarama, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foram condenados pela Justiça nesta sexta-feira (17). Outros dois suspeitos, que chegaram a ser detidos, foram absolvidos das acusações.
O juiz Leandro Duarte condenou Paulo Sérgio Fabre de Oliveira a 27 anos de prisão. O comparsa dele,  Edno Scheidegger Fagundes, recebeu a pena de 30 anos de reclusão. Na audiência, Paulo Sérgio confessou que Edno atirou na professora, por quem nutria um sentimento forte de ódio.
O CRIME
A professora aposentada Ana Gava foi sequestrada dentro de casa. Os bandidos levaram a vítima no próprio carro e tentaram fazer vários saques em dinheiro no município vizinho de Jerônimo monteiro. O corpo foi encontrado no dia seguinte ao sequestro, dentro do carro dela, na estrada que liga a ES 482 à localidade de Valão de Areia, em Pacotuba.
Os quatro suspeitos eram vizinhos da vítima e conhecidos no local.

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