Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Acusados de fazer família refém em Itapemirim são presos

Os bandidos foram localizados após tentar vender o veículo Toyota Corolla, que foi roubado das vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 14:09

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 14:09

Delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado
Dois homens envolvidos no roubo de uma casa na localidade de Brejo do Norte, interior de Itapemirim, no Sul do Estado, foram presos. O crime aconteceu no último sábado e três pessoas da família foram feitas reféns e ameaçadas de morte. Os bandidos foram localizados após tentar vender o veículo Toyota Corolla, que foi roubado das vítimas.
De acordo com a Polícia Civil, os bandidos tentaram negociar o veículo em Muqui, também no Sul do Estado, na última terça-feira (24). O delegado Djalma Pereira contou que o veículo foi apreendido no mesmo dia. O veículo foi recuperado na terça e, em seguida, conseguimos confirmar a identificação dos autores, solicitamos a prisão dos suspeitos e a Justiça acatou, disse.
Os acusados, de 23 e 33 anos, foram presos na noite da última quarta-feira (25) na Barra de Itapemirim, em Marataízes, durante uma operação conjunta com a Polícia Militar. Com eles foram apreendidos 90% dos produtos que foram levados das vítimas. Eles são notórios traficantes nesta região, contou Djalma.
O assalto foi praticado por quatro bandidos, dois deles ainda não foram localizados. Os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura abdominal
Gordura abdominal na pós-menopausa está ligada ao desempenho cognitivo
Aplicativo Meu INSS
INSS libera consulta a valor do 13º salário dos aposentados; no ES, 700 mil receberão benefício
Unidade da Farmácia Popular
PF faz operação em Cariacica contra fraude no Farmácia Popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados