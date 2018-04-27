Acusados de fazer família refém em Itapemirim são presos

Delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado

De acordo com a Polícia Civil, os bandidos tentaram negociar o veículo em Muqui, também no Sul do Estado, na última terça-feira (24). O delegado Djalma Pereira contou que o veículo foi apreendido no mesmo dia. O veículo foi recuperado na terça e, em seguida, conseguimos confirmar a identificação dos autores, solicitamos a prisão dos suspeitos e a Justiça acatou, disse.

Os acusados, de 23 e 33 anos, foram presos na noite da última quarta-feira (25) na Barra de Itapemirim, em Marataízes, durante uma operação conjunta com a Polícia Militar. Com eles foram apreendidos 90% dos produtos que foram levados das vítimas. Eles são notórios traficantes nesta região, contou Djalma.