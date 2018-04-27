Acusados de fazer família refém em Itapemirim são presos

Dois homens envolvidos no roubo de uma casa na localidade de Brejo do Norte, interior de Itapemirim, no Sul do Estado, foram presos. O crime aconteceu no último sábado e três pessoas da família foram feitas reféns e ameaçadas de morte. Os bandidos foram localizados após tentar vender o veículo Toyota Corolla, que foi roubado das vítimas.
De acordo com a Polícia Civil, os bandidos tentaram negociar o veículo em Muqui, também no Sul do Estado, na última terça-feira (24). O delegado Djalma Pereira contou que o veículo foi apreendido no mesmo dia. O veículo foi recuperado na terça e, em seguida, conseguimos confirmar a identificação dos autores, solicitamos a prisão dos suspeitos e a Justiça acatou, disse.
Os acusados, de 23 e 33 anos, foram presos na noite da última quarta-feira (25) na Barra de Itapemirim, em Marataízes, durante uma operação conjunta com a Polícia Militar. Com eles foram apreendidos 90% dos produtos que foram levados das vítimas. Eles são notórios traficantes nesta região, contou Djalma.
O assalto foi praticado por quatro bandidos, dois deles ainda não foram localizados. Os presos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.