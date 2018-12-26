Acidente envolvendo três carros deixa trânsito lento na BR 101

Uma batida envolvendo três veículos deixou o trânsito lento na BR 101, em Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (25). Ninguém ficou ferido.
Segundo populares, o motorista do Chevrolet Corsa vermelho entrou na contramão, na altura do km 43 da BR 101, colidiu contra um Volkswagem Gol branco, que seguia sentido Cachoeiro de Itapemirim.
O Gol acabou rodando na pista e bateu contra o Chevrolet celta branco, que seguia sentido Vitória. Ninguém ficou ferido nas batidas. Mas, como havia crianças nos dois veículos atingidos pelo Corsa, o resgate da Eco101 foi acionado porque elas estavam assustadas.
O motorista do Corsa fugiu correndo pela BR 101, sentido Cachoeiro. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou a ocorrência por volta das 18h40. Todos os veículos já foram retirados da pista, mas houve um pequeno congestionamento sentido Vitória.