Acidente envolvendo três carros deixa trânsito lento na BR 101

Uma batida envolvendo três veículos deixou o trânsito lento na BR 101, em Itapemirim , no Litoral Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (25). Ninguém ficou ferido.

Segundo populares, o motorista do Chevrolet Corsa vermelho entrou na contramão, na altura do km 43 da BR 101, colidiu contra um Volkswagem Gol branco, que seguia sentido Cachoeiro de Itapemirim.





O Gol acabou rodando na pista e bateu contra o Chevrolet celta branco, que seguia sentido Vitória. Ninguém ficou ferido nas batidas. Mas, como havia crianças nos dois veículos atingidos pelo Corsa, o resgate da Eco101 foi acionado porque elas estavam assustadas.