Acidente em pedreira deixa três feridos em Cachoeiro de Itapemirim

Três trabalhadores de uma empresa de extração de mármore e granito ficaram feridos na tarde desta quarta-feira (28) após um acidente em uma pedreira, no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Parte de uma pedra se desprendeu e caiu sobre os funcionários que trabalhavam no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 15h. Um dos funcionários teria sofrido um corte na perna, enquanto os outros se feriram no rosto, tiveram fraturas na perna e no braço. Todos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dos pacientes não foi informado pela unidade.

O secretário de Saúde e Previdência do Sindicato dos Trabalhadores do setor de Mármore e Granito no Estado (Sindimármore), Aguinaldo Grillo, esteve no local e contou como o acidente teria acontecido. Na hora de tirar o bloco na pedreira, o bloco estava trincado. Uma parte saiu do paredão e eles recolheram. A outra parte, debaixo, ficou agarrada. Com a vibração, ela se soltou e hoje atingiu os trabalhadores que estão em observação na Santa Casa, afirmou.

Segundo Grillo, o sindicato retorna nesta quinta-feira (01) à empresa e vai emitir ofício e encaminhar ao Ministério do Trabalho. A empresa já havia sido denunciada por conta do problema. Um ofício foi enviado ao Ministério do Trabalho em dezembro de 2017. A denúncia relatava esses perigos, de pedras soltas, aqui na pedreira, conta.

Segundo o sindicato, o fiscal do Ministério do Trabalho fez a vistoria. Ele relatou que não havia conseguido identificar nenhum tipo de perigo que colocasse em risco a vida dos trabalhares. Mas infelizmente, mesmo com a vistoria o acidente aconteceu agora, contou.