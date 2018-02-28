Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Acidente em pedreira deixa três feridos em Cachoeiro de Itapemirim
Acidente

Acidente em pedreira deixa três feridos em Cachoeiro de Itapemirim

Parte de pedra se desprendeu e caiu sobre os funcionários que trabalhavam no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 20:46

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 20:46

Três trabalhadores de uma empresa de extração de mármore e granito ficaram feridos na tarde desta quarta-feira (28) após um acidente em uma pedreira, no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Parte de uma pedra se desprendeu e caiu sobre os funcionários que trabalhavam no local.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 15h. Um dos funcionários teria sofrido um corte na perna, enquanto os outros se feriram no rosto, tiveram fraturas na perna e no braço. Todos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dos pacientes não foi informado pela unidade.
O secretário de Saúde e Previdência do Sindicato dos Trabalhadores do setor de Mármore e Granito no Estado (Sindimármore), Aguinaldo Grillo, esteve no local e contou como o acidente teria acontecido. Na hora de tirar o bloco na pedreira, o bloco estava trincado. Uma parte saiu do paredão e eles recolheram. A outra parte, debaixo, ficou agarrada. Com a vibração, ela se soltou e hoje atingiu os trabalhadores que estão em observação na Santa Casa, afirmou.
Segundo Grillo, o sindicato retorna nesta quinta-feira (01) à empresa e vai emitir ofício e encaminhar ao Ministério do Trabalho. A empresa já havia sido denunciada por conta do problema. Um ofício foi enviado ao Ministério do Trabalho em dezembro de 2017. A denúncia relatava esses perigos, de pedras soltas, aqui na pedreira, conta.
Segundo o sindicato, o fiscal do Ministério do Trabalho fez a vistoria. Ele relatou que não havia conseguido identificar nenhum tipo de perigo que colocasse em risco a vida dos trabalhares. Mas infelizmente, mesmo com a vistoria o acidente aconteceu agora, contou.
A reportagem buscou informações junto ao Ministério do Trabalho, mas não conseguimos falar com o responsável pela fiscalização. A empresa também foi procurada, mas a informação é de que não havia alguém para se manifestar sobre o assunto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil
Imagem de destaque
O conselho de Lula a Alexandre de Moraes no caso Master
Imagem de destaque
ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados