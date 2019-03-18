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Acidente

Acidente em Cachoeiro de Itapemirim mata uma pessoa

Motociclista morreu na hora; motorista de carro foi socorrido com ferimento

Publicado em 18 de Março de 2019 às 20:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 mar 2019 às 20:00
Um motociclista de 48 anos morreu na tarde desta segunda-feira (18) após bater contra um carro de passeio no distrito de Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do veículo ficou ferido.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 15h30, na Rodovia do Mármore. As causas da colisão frontal ainda não foram esclarecidas. Com o forte impacto, o motociclista João Carlos Bravim, de 48 anos, morreu no local.
Já o motorista do carro, um Volkswagen Gol, sofreu um corte na cabeça e foi socorrido por populares até a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi informado.
O corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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