Acidente em Cachoeiro de Itapemirim mata uma pessoa

Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do veículo ficou ferido. Um motociclista de 48 anos morreu na tarde desta segunda-feira (18) após bater contra um carro de passeio no distrito de Itaoca, em. O motorista do veículo ficou ferido.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 15h30, na Rodovia do Mármore. As causas da colisão frontal ainda não foram esclarecidas. Com o forte impacto, o motociclista João Carlos Bravim, de 48 anos, morreu no local.

Já o motorista do carro, um Volkswagen Gol, sofreu um corte na cabeça e foi socorrido por populares até a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi informado.