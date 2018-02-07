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Acidente

Acidente em Cachoeiro de Itapemirim deixa uma pessoa ferida

O caminhoneiro descia a serra, perdeu o controle do veículo e bateu contra um muro de uma empresa de mármore
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 21:49

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 21:49

Um caminhoneiro ficou ferido na tarde desta terça-feira (06) em um acidente na ES 486, que liga os distritos de Gironda a Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O caminhoneiro descia a serra, quando teria perdido o controle do veículo e bateu contra um muro de uma empresa de mármore, às margens da via.
Acidente aconteceu em Gironda Crédito: Foto internauta
O acidente aconteceu por volta das 17h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista foi socorrido e levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A carga de calcário ficou espalhada na pista.

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