Acidente em Cachoeiro de Itapemirim deixa uma pessoa ferida

Um caminhoneiro ficou ferido na tarde desta terça-feira (06) em um acidente na ES 486, que liga os distritos de Gironda a Itaoca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O caminhoneiro descia a serra, quando teria perdido o controle do veículo e bateu contra um muro de uma empresa de mármore, às margens da via.