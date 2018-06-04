Acidente de moto mata adolescente em Afonso Cláudio

O motorista e o passageiro do carro modelo Fiat Pálio Weekend contaram para a Polícia Militar que por volta das 15h30 seguiam pela rodovia sentido sede de Afonso Cláudio, quando avistaram a motocicleta invadir a contramão e chocar-se contra a proteção lateral da pista. Os dois ocupantes foram arremessados para longe e a motocicleta seguiu desgovernada e bateu no carro.