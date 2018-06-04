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Acidente de moto mata adolescente em Afonso Cláudio

Um jovem de 18 anos, que estava na garupa da moto, foi socorrido com ferimentos graves

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 18:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 18:39
Adolescente morre após acidente entre moto e carro em Afonso Cláudio Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um adolescente de 16 anos morreu e um jovem de 18 anos ficou gravemente ferido após um acidente entre uma motocicleta e um carro neste domingo (03) na localidade de São Luís de Boa Sorte, zona rural de Afonso Cláudio, na região Sul Serrana. As vítimas estavam em uma motocicleta, que era pilotada por Átila dos Santos Lacerda, que morreu na hora. Os ocupantes do outro veículo não se feriram.
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O motorista e o passageiro do carro modelo Fiat Pálio Weekend contaram para a Polícia Militar que por volta das 15h30 seguiam pela rodovia sentido sede de Afonso Cláudio, quando avistaram a motocicleta invadir a contramão e chocar-se contra a proteção lateral da pista. Os dois ocupantes foram arremessados para longe e a motocicleta seguiu desgovernada e bateu no carro.
O carona da motocicleta, um jovem de 18 anos, foi socorrido pelo Samu para o hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante. O corpo de Átila foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
 

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