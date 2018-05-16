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Acidente de carro deixa casal de idosos ferido em Marataízes

O motorista teria perdido o controle do veículo e batido em carros estacionados

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 20:36
Idosos ficam feridos após acidente envolvendo seis veículos em Marataízes Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um casal de idosos, de 69 e 67 anos, ficou ferido após um acidente na manhã desta quarta-feira (16,) na Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul. O condutor teria perdido o controle do veículo e atingido carros estacionados. As causas do acidente serão apuradas. Há a suspeita de que o motorista tenha passado mal ao volante.
O casal foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Marataízes, mas ele foi transferido para o Hospital Evangélico de Itapemirim. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.
 

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