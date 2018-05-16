Acidente de carro deixa casal de idosos ferido em Marataízes

Um casal de idosos, de 69 e 67 anos, ficou ferido após um acidente na manhã desta quarta-feira (16,) na Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Litoral Sul. O condutor teria perdido o controle do veículo e atingido carros estacionados. As causas do acidente serão apuradas. Há a suspeita de que o motorista tenha passado mal ao volante.