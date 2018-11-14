Acidente com caminhão deixa dois feridos em Cachoeiro

Duas pessoas ficam feridas após caminhão perder freio em Cachoeiro Crédito: Matheus Martins

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente com caminhão na ES 164, próximo a um local conhecido como Curva da Morte, na localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Como a carga ficou espalhada na pista, o tráfego de veículos ficou interrompido por quase uma hora.

O veículo carregado com 13 toneladas de banana seguia de Laranja da Terra para São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das 6h10. O motorista Haroldo Pereira teve ferimentos leves. Ele contou que o outro passageiro, que pulou enquanto o caminhão capotava, sofreu algumas escoriações e foi encaminhado para Santa Casa de Misericórdia.

Acabou o freio. Vim descendo, aqui a serra é muito pesada e, infelizmente, vim a tombar aqui na frente. Vim descendo aquela curva ali, o caminhão deitou e vim lixando ate aqui, ele bateu na árvore e e eu capotei até lá embaixo. Achei que ia morrer, pensei na esposa no meu filho, contou.

A dona de casa Maria Francisca mora perto do local do acidente e se assustou com o barulho. Ela disse que não foi a primeira vez a presenciar algo assim. Duas vezes que já bateu caminhão. Um de madeira aqui, que voou madeira até aqui na casa e esse agora, depois outro que bateu na árvore ali também. Parecia que tinha arrebentado uma casa. Levei um susto danado, disse.