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Chuva

Abastecimento de água volta em Venda Nova do Imigrante

Por conta das fortes chuvas, abastecimento foi paralisado e retornou na tarde desta quinta-feira (05)

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 22:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 22:12
Chuva provocou desmoronamentos e alagamentos em Venda Nova do Imigrante Crédito: Internauta
O abastecimento de água que havia sido paralisado na noite desta quarta-feira (04) em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, por conta das fortes chuvas, retornou na tarde desta quinta-feira (05). O município sofreu desmoronamentos e alagamentos na sede. No interior, quedas de barreiras e estradas danificadas.
Segundo a Defesa Civil, choveu o dobro do previsto para todo mês de abril  134 milímetros. A concessionária de água Cesan, que faz o abastecimento no município, disse que as manutenções emergenciais finalizaram ao meio dia desta quinta. A normalização do abastecimento ocorrerá gradativamente em até 48 horas.
O dia foi de limpeza em ruas dos bairros Vila Betânea, São Pedro, Vila da Mata e na localidade de Bicuíba. O município também disponibilizou carros pipa para a limpeza de casas e vias da cidade.
A prefeitura informou que não há desabrigados, mas há duas famílias desalojadas. Uma escola municipal infantil teve as aulas suspensas.

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