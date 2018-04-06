Abastecimento de água volta em Venda Nova do Imigrante

Chuva provocou desmoronamentos e alagamentos em Venda Nova do Imigrante Crédito: Internauta

O abastecimento de água que havia sido paralisado na noite desta quarta-feira (04) em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, por conta das fortes chuvas, retornou na tarde desta quinta-feira (05). O município sofreu desmoronamentos e alagamentos na sede. No interior, quedas de barreiras e estradas danificadas.

Segundo a Defesa Civil, choveu o dobro do previsto para todo mês de abril  134 milímetros. A concessionária de água Cesan, que faz o abastecimento no município, disse que as manutenções emergenciais finalizaram ao meio dia desta quinta. A normalização do abastecimento ocorrerá gradativamente em até 48 horas.

O dia foi de limpeza em ruas dos bairros Vila Betânea, São Pedro, Vila da Mata e na localidade de Bicuíba. O município também disponibilizou carros pipa para a limpeza de casas e vias da cidade.