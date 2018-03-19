90% das casas de Rio Novo do Sul estão comprometidas por enchente

Em Rio Novo do Sul muitas famílias foram afetadas Crédito: Internauta - Via WhastApp

Aproximadamente 90% das casas de Rio Novo do Sul foram afetadas pela enchente que atingiu a cidade na tarde deste sábado (17). A informação foi divulgada pelo prefeito Thiago Fiório (PROS), que junto da sua equipe ainda contabiliza quantas famílias estão desabrigadas e desalojadas. O município vai decretar situação de emergência.

O rio ficou cinco metros acima do normal. A água baixou só no final da tarde deste sábado (17), e neste domingo (18) voluntários e funcionários da prefeitura se espalharam pela cidade para realizar a limpeza de ruas e casas e distribuição de donativos. Alguns usaram os próprios carros para levar galões de água às famílias necessitadas. Oito caminhões pipa ajudaram na distribuição de água.

O prefeito diz que algumas famílias se recusam a sair dos imóveis que podem ter sido comprometidos. Muitas famílias perderam tudo, móveis e alimentos, mas não querem sair de suas casas. A Defesa Civil, esta tendo que tentar convencê-los. O abastecimento de água foi interrompido após o rompimento de uma adutora, mas agora está normalizando. Todas as casas da baixada foram atingidas por água e lama, umas com impacto menor e outras menor impacto, alerta.

As aulas foram foram suspensas em todas as escolas nesta segunda-feira (19). A creche Joaquina Nogueira foi uma das unidades de ensino mais prejudicadas. Voluntários e funcionários de uma creche se reuniram para limpar o local neste domingo (18). A diretora Elaine Wetler disse que ainda não há previsão de quando as aulas retornarão. De acordo com ela, a água invadiu todos os cômodos e entre os objetos perdidos estão livros, colchonetes onde as crianças dormiam e alguns mantimentos. Alguns brinquedos foram recuperados.

É triste chegar aqui e ver um trabalho que a gente faz com todo carinho com as crianças destruído, mas mais triste ainda é ver a comunidade todinha nesta situação, pessoas que perderam tudo nesta enchente. Perdemos muita coisa da creche, mas agora a gente esta separando aquilo que vai para o lixo, lamenta.

A água também entrou dentro da unidade de Pronto Atendimento da cidade. A sala de raio x foi a parte mais atingida. O equipamento foi desligado pelos funcionários e será analisado esta semana por técnicos, para verificar se foi danificado.

Os pais da dona de casa Alini Freitas, de 34 anos, moram no Centro da cidade há poucos metros do rio. A força da água foi tanta que paredes se rebentaram e sobrou apenas a geladeira dentro de casa. Ela disse que essa foi a pior enchente enfrentada pela família. O pai dela, que tem 58 anos, estava dentro de casa e foi retirado do local por voluntários.

A casa acabou, as paredes foram estourando e foi levando tudo. Meu pai ficou sozinho dentro de casa, pedimos ajuda de três rapazes, que conseguiram tirar ele. Eles pularam a janela, mas eles foram arrastados com a força da água. Só sobrou a geladeira dentro de casa, porque ficou agarrada na porta. Eles saíram somente com a roupado corpo, conta Alini.

Outra família prejudicada foi a da costureira Maria da Penha. Ela mora na localidade de Alto São Caetano onde a água chegou a atingir 1,60m dentro de sua casa. Ela perdeu tudo. Foi muito rápida a enchente. É de dor o coração, doer a alma, um desespero profundo, contou.