Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Passando a limpo

É verdade que tem um buraco gigante na ES 490, em Itapemirim?

Mensagem de alerta tem circulado junto com fotos desde a última segunda-feira (05)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 14:27

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 14:27

Foto de suposto buraco esta circulando nas redes sociais desde segunda (05) Crédito: Montagem | Gazeta Online
Uma mensagem alertando os motoristas sobre um enorme buraco que se formou na Rodovia ES 490, em Itapemirim, no Sul do Estado, está circulando nas redes sociais deste a última segunda-feira (05). A rodovia liga Safra a Marataízes.
A mensagem originalmente está escrita dessa forma: #ATENÇÃO Motoristas em trânsito na ES 490 (Marataízes/Safra), a Polícia Militar solicitando apoio da Defesa Civil - #Alerta: "Um enorme buraco se abriu na es-490, na curva do "S", depois de Graúna (#Itapemirim), sentido Litoral à BR 101". Atenção redobrada !!!
DER E A PM DESMENTEM MENSAGEM
De acordo com a Polícia Militar, há um buraco no trecho, que inclusive causou danos materiais para alguns motoristas, mas nada comparado com as foto que está circulando.
O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) garantiu que este buraco tem aproximadamente 80 centímetros de diâmetro e não com as proporções que foram divulgadas nas redes sociais. Equipes estão no local desde a tarde desta terça-feira (06) para fazer um trabalho emergencial com brita e concreto.
DER realizou um serviço paliativo no local Crédito: Divulgação/DER
O DER disse, ainda, que o serviço é paliativo e que, após o fim das chuvas, o reparo definitivo será feito.
ORIGEM DA FOTO
A foto é de março de 2017 e se refere a um problema que aconteceu no trecho da BR-222, km 485, no Povoado Ferro Velho, Santa Luzia do Tide, distante 361 km de São Luís, no Maranhão. Na ocasião, uma caminhonete caiu na cratera, mas as duas pessoas que estavam no veículo tiveram apenas ferimentos leves.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha
Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados