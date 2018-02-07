É verdade que tem um buraco gigante na ES 490, em Itapemirim?

Uma mensagem alertando os motoristas sobre um enorme buraco que se formou na Rodovia ES 490, em Itapemirim, no Sul do Estado, está circulando nas redes sociais deste a última segunda-feira (05). A rodovia liga Safra a Marataízes.
A mensagem originalmente está escrita dessa forma: #ATENÇÃO Motoristas em trânsito na ES 490 (Marataízes/Safra), a Polícia Militar solicitando apoio da Defesa Civil - #Alerta: "Um enorme buraco se abriu na es-490, na curva do "S", depois de Graúna (#Itapemirim), sentido Litoral à BR 101". Atenção redobrada !!!
DER E A PM DESMENTEM MENSAGEM
De acordo com a Polícia Militar, há um buraco no trecho, que inclusive causou danos materiais para alguns motoristas, mas nada comparado com as foto que está circulando.
O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) garantiu que este buraco tem aproximadamente 80 centímetros de diâmetro e não com as proporções que foram divulgadas nas redes sociais. Equipes estão no local desde a tarde desta terça-feira (06) para fazer um trabalho emergencial com brita e concreto.
O DER disse, ainda, que o serviço é paliativo e que, após o fim das chuvas, o reparo definitivo será feito.
ORIGEM DA FOTO
A foto é de março de 2017 e se refere a um problema que aconteceu no trecho da BR-222, km 485, no Povoado Ferro Velho, Santa Luzia do Tide, distante 361 km de São Luís, no Maranhão. Na ocasião, uma caminhonete caiu na cratera, mas as duas pessoas que estavam no veículo tiveram apenas ferimentos leves.