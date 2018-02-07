É verdade que tem um buraco gigante na ES 490, em Itapemirim?

Foto de suposto buraco esta circulando nas redes sociais desde segunda (05) Crédito: Montagem | Gazeta Online

Uma mensagem alertando os motoristas sobre um enorme buraco que se formou na Rodovia ES 490, em Itapemirim, no Sul do Estado, está circulando nas redes sociais deste a última segunda-feira (05). A rodovia liga Safra a Marataízes.

A mensagem originalmente está escrita dessa forma: #ATENÇÃO Motoristas em trânsito na ES 490 (Marataízes/Safra), a Polícia Militar solicitando apoio da Defesa Civil - #Alerta: "Um enorme buraco se abriu na es-490, na curva do "S", depois de Graúna (#Itapemirim), sentido Litoral à BR 101". Atenção redobrada !!!

DER E A PM DESMENTEM MENSAGEM

De acordo com a Polícia Militar, há um buraco no trecho, que inclusive causou danos materiais para alguns motoristas, mas nada comparado com as foto que está circulando.

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) garantiu que este buraco tem aproximadamente 80 centímetros de diâmetro e não com as proporções que foram divulgadas nas redes sociais. Equipes estão no local desde a tarde desta terça-feira (06) para fazer um trabalho emergencial com brita e concreto.

DER realizou um serviço paliativo no local Crédito: Divulgação/DER

O DER disse, ainda, que o serviço é paliativo e que, após o fim das chuvas, o reparo definitivo será feito.