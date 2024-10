OPORTUNIDADE

Inscrições para o maior desafio de capital de risco e startups do Brasil terminam nesta sexta (04)

Voltada para estudantes do ensino médio e superior de todas as áreas, a competição começa no próximo sábado (05). Vencedores terão a oportunidade de estagiar na gestora KPTL.

Um dos grupos finalistas se apresenta para a banca do VC Challenge 2023. (Gil Silva/Divulgação)

Bianca Lemos Estagiária de Comunicação Institucional / blemos

Um desafio que te oferece experiência no mercado de capital de risco e no processo empreendedor das startups. Essa é a premissa do VC Challenge, maior competição do ecossistema de inovação que chega à sua 7° edição e se encontra na reta final das inscrições: até a próxima sexta-feira (04).

O evento é uma iniciativa da KPTL, uma das maiores gestoras de venture capital de São Paulo, com mais de 65 empresas investigadas. Assim como nas edições anteriores, a competição conta com o apoio da Rede Gazeta.

Há três anos, quem levou o 1º lugar nacional do VC Challenge foi um grupo de estudantes da Fucape Business School, de Vitória. Bernardo Reali, um dos integrantes do grupo vencedor daquela edição, conta que o desafio é uma oportunidade única para estudantes que desejam trabalhar na área pois conecta os participantes a desafios reais do mundo de investimentos.

Ele aproveita para deixar um conselho para os participantes da edição 2024: “Minha principal dica para os estudantes que vão participar dessa edição é entender a fundo sobre o case de investimentos proposto, sobre o mercado da empresa analisada, sobre as potencialidades inerentes àquele negócio e, a partir disso, construir uma narrativa bem elaborada. E claro, estar ultra-afiados no pitch vai fazer toda a diferença no final”, finaliza.

Alcance nacional

No ano passado, mais de 1.400 estudantes de 400 instituições de ensino participaram, representando 26 estados brasileiros, além de mais de 130 alunos do ensino médio. E, para este ano, a expectativa é que o desafio alcance ainda mais estudantes de diferentes regiões do país.

“Nossa intenção é não apenas oferecer prêmios, mas criar conexões valiosas para os jovens com o mercado, proporcionando oportunidades de estágio e experiências profissionais que ajudem a transformar suas carreiras,” destaca Renato Ramalho, CEO da KPTL.

Durante o período de competição, os participantes terão a oportunidade de trabalhar na análise de startups, na elaboração de pitches e na definição de estratégias de investimento, sob a orientação de mentores experientes do mercado.

Saiba mais sobre a competição

O VC Challenge será dividido em quatro fases, cada uma oferecendo desafios práticos que simulam o ambiente de trabalho de investidores e empreendedores. As etapas do desafio são desenhadas para simular o ambiente dinâmico do Venture Capital, oferecendo aos participantes desafios práticos que refletem a realidade do mercado.

Quem ficará responsável pela palestra de abertura, será o fundador do canal Jovens de Negócios e do Jovens For Schools, um programa de educação financeira, empreendedorismo e inteligência socioemocional para escolas, que irá conversar com os estudantes sobre assumir riscos e aprender com falhas.

Serviço

As inscrições para participar do desafio são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 de outubro, pelo site oficial do VC Challenge 2024. Para se inscrever clique aqui.

