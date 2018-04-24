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Ex-assessor presidencial

Yunes diz ter relatado a Temer entrega de 'envelope grosso'

Presidente teria ficado 'estarrecido', por considerar Funaro 'figura delinquencial'

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 00:32

Publicado em 

24 abr 2018 às 00:32
Yunes relatou ter contado sobre o pedido, "alguns dias depois", para Temer Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O ex-assessor presidencial José Yunes afirmou, em depoimento à Polícia Federal (PF), que contou ao presidente Michel Temer sobre o "envelope lacrado grosso" que ele diz que o doleiro Lúcio Funaro entregou em seu escritório, em 2014, a pedido do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. O conteúdo do depoimento foi divulgado pelo jornal "O Estado de São Paulo".
Yunes relatou ter contado sobre o pedido, "alguns dias depois", para Temer. O presidente teria ficado "estarrecido", por considerar Funaro uma "figura delinquencial", depois de "tomar conhecimento através do Google" siobre escândalos envolvendo ele.
O ex-assessor também ressaltou que "não desconfiou de nenhuma legalidade de tal entrega".
Em sua delação premiada, Funaro dá uma versão diferente: ele diz ter ido buscar uma caixa no escritório, e não entregá-la. De acordo com ele, havia R$ 1 milhão no pacote, e o dinheiro foi enviado para o ex-ministro Geddel Vieira Lima.
O depoimento de Yunes foi realizado após ele ter sido preso temporariamente na Operação Skala, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-assessor, que é amigo pessoal de Temer, foi libertado após ter ficado dois dias detido.
Em janeiro, em resposta a uma pergunta formulada pela PF, Temer disse que soube do episódio primeiramente "por meio da imprensa" e, depois, por intermédio de Yunes.

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