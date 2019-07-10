Voto de parlamentares 'deve vir do coração', diz Bolsonaro em evento

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: (Windows)

Em semana decisiva para a Reforma da Previdência o presidente Jair Bolsonaro lançou a reedição de um programa de incentivo ao voluntariado e disse que o trabalho de agentes públicos é comparável ao de voluntários. Ele também afirmou que o voto de deputados e senadores é "muito importante" e deve "vir do coração".

"O momento que passamos aqui hoje, quando se fala em voluntariado, isso começa no nosso trabalho. E vocês sabem que o trabalho de vocês é importante, vocês são voluntários também, e o que vocês fazem nos seus respectivos ministérios de forma corajosa, altruísta... Vocês sabem que muita gente depende de vocês", disse.

Ao citar deputados e senadores, Bolsonaro disse que o voto "sim ou não dos parlamentares é muito importante". "O voto de vocês deve vir do coração", declarou. Vamos juntos fazer um Brasil melhor porque todos somos voluntários."

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No centro de uma polêmica por conta de supostos diálogos com a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o ministro da Justiça ficará afastado do cargo na próxima semana "para tratar de assuntos particulares". A licença vai valer de 15 a 19 de julho e foi autorizada por despacho presidencial publicado ontem no Diário Oficial da União. A assessoria do ministério acrescentou que se trata de uma licença não remunerada prevista em lei.

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