Voo para Milão? Senadora diz que Vitória terá rota internacional

Aeroporto de Vitória já tem data marcada para inauguração: 29 de março, anunciada nesta quarta-feira (21) após longos 15 anos de atrasos em obras e problemas nas licitações. Outra novidade, de acordo com a senadora Rose de Freitas (PMDB), é que do aeroporto partirá um voo direto para Milão, na Itália, a ser operado pela companhia italiana Meridiana. Será um voo de uma vez por semana, conta. O novojá tem data marcada para inauguração: 29 de março,após longos 15 anos de atrasos em obras e problemas nas licitações. Outra novidade, de acordo com a senadora(PMDB), é que do aeroporto partirá um voo direto para Milão, na Itália, a ser operado pela companhia italiana Meridiana. Será um voo de uma vez por semana, conta.

A reportagem tenta, desde esta quarta-feira, contato com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em busca de mais detalhes sobre o início da operação dos voos no novo terminal. São necessárias a homologação e o certificado operacional para a abertura do tráfego aéreo.

Se confirmado, o voo será o primeiro a operar uma rota internacional de transporte de passageiros. O Aeroporto de Vitória já recebe um voo cargueiro internacional, que parte de Miami.

INAUGURAÇÃO

A obra de ampliação do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, é de responsabilidade do Governo Federal e foi retomada em junho de 2015. O investimento total é de R$ 523,5 milhões. O novo aeroporto elevará a capacidade de transportar passageiros/ano, de 3,3 milhões para 8,4 milhões. A pista também passa de 1.750m para 2.058m.

Se a primeira promessa de conclusão das obras foi feita pelo então presidente Lula (PT), caberá ao presidente Michel Temer (PMDB) o protagonismo do pouso inaugural na nova pista. A informação é do governador Paulo Hartung, do mesmo partido, que esteve nesta quarta-feira (21) com o presidente da República, em Brasília. Hartung também estará no voo, no mesmo dia 29.

Ele (Temer) me convidou para que eu venha com ele, ministros e nossa bancada federal para a gente fazer um pouso inaugural na nova pista. É para inaugurar e para funcionar. É o que ele propôs, contou o governador.

E complementou: Estamos trabalhando na ideia de voo internacional, trabalhar inicialmente a América Latina, voos de passageiros. E ampliar os voos de carga internacionais. A companhia aérea Avianca já confirmou que vai passar a operar em Vitória a partir de abril.

Para o governador, além do conforto para os passageiros, o novo terminal servirá para alavancar a infraestrutura e, consequentemente, a economia do Estado. A infraestrutura aeroportuária ficou aquém do Estado e passamos algumas vergonhas em eventos, lembrou.

Frequentemente, o aeroporto da capital capixaba é apelidado de rodoviária. A piada até já perdeu a graça. Ou nunca teve.

HISTÓRICO

O aeroportômetro, que o leitor pode conferir em A GAZETA, registra 149 dias de atraso, em referência à penúltima promessa, feita em 2015 pelo então ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha (PMDB), hoje chefe da Casa Civil de Temer. Mas a ampliação do Aeroporto de Vitória é uma obra que se arrasta há mais de uma década.

Em 2005, Lula garantiu que o terminal estaria pronto em 2007. Mas o Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades e paralisou as obras. De lá para cá, foram muitas idas e vindas.