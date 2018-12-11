Vontade de maioria não pode 'abafar' minoria, diz Rosa Weber

Rosa Weber se posiciona no sentido de que maioria não pode suprimir opinião de minoritários Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , ministra Rosa Weber , fez um discurso contundente de proteção das minorias e dos direitos humanos durante a sessão de diplomação do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), que ocorreu nesta segunda-feira (10) no TSE. A ministra destacou que a solenidade ocorre em data emblemática, quando se comemora o Dia dos Direitos Humanos, ressaltando que a vontade da maioria não pode abafar a opinião dos grupos minoritários.

A democracia não se resume a escolhas periódicas por voto secreto e livre de governantes. É também exercício constante de diálogo e de tolerância, de mútua compreensão das diferenças, de sopesamento pacífico de ideias antagônicas. Sem que a vontade da maioria busque suprimir ou abafar a opinião dos grupos minoritários, e muito menos tolher ou comprometer os direitos constitucionalmente assegurados, disse Rosa.

Em fala anterior a de Rosa, Jair Bolsonaro afirmou que vai governar para todos os brasileiros independente de "origem social, sexo, cor, idade ou religião". Diferentemente do que ocorreu na campanha, Bolsonaro também elogiou o processo eleitoral.

Em referência direta a Bolsonaro, a presidente do TSE destacou a fala do presidente eleito quando afirmou que a Constituição será o norte de seu governo. Por isso, senhor presidente eleito, de inegável relevo o compromisso de vossa excelência de que o respeito pela supremacia da Constituição será o norte do governo, disse a ministra.

Grande parte da fala de Rosa foi voltada à defesa e reafirmação da proteção das minorias e das declarações de direitos fundamentais, o que, segundo ela, não é exercício teórico, mas exercício que se impõe a governantes e governados, além do Poder Judiciário. Necessidade de garantir a esses direitos essenciais é uma das funções mais relevantes do poder judiciário, observou.

Todos os seres humanos nascem livres, iguais, sem distinção de raça, língua, crença, identidade de gênero e qualquer outra condição, detalhou Rosa, e continuou: Nunca nos esqueçamos, os direitos fundamentais da pessoa humana, além de universais, são inexauríveis, disse.

Na visão da ministra, o princípio democrático não reside somente na observância da ordem jurídica, mas no respeito às minorias, em especial aquelas estigmatizadas e em situação de vulnerabilidade. Brasil se encontra comprometido com efetivação dos direitos humanos, e que eles se tornam efetivos contra qualquer forma de opressão, intolerância e discriminação. A presidente do TSE ainda lembrou que o Brasil é signatário de compromissos relativos a acolhida de refugiados, tratados que o País está vinculado há anos.