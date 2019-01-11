Villas Bôas diz que Bolsonaro resgatou Brasil de 'amarra ideológica'

General Eduardo Villas Bôas Crédito: Reprodução

Ao deixar o cargo, o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas fez um forte discurso político no qual disse que o presidente Jair Bolsonaro resgatou o Brasil das amarras ideológicas. Ele será substituído por Edson Leal Pujol. A cerimônia de troca do comando acontece no Clube do Exército, em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Diante de Bolsonaro, Villas Bôas afirmou que o presidente "tirou o País da amarra ideológica que sequestrou o livre pensar" e "tirou o País do pensamento único e nefasto". Ele também destacou que o Exército é "democrático, apartidário e integralmente dedicado à Nação". Ao final, Villas Bôas foi aplaudido de pé e cumprimentado por Bolsonaro.

"O senhor traz a necessária renovação e a liberação das amarras ideológicas que sequestraram o livre pensar e nublaram o discernimento e induziram a um pensamento único e nefasto como assinala o jornalista americano Walter Lippmann: 'Quando todos pensam da mesma maneira é porque ninguém está pensando'", afirmou.

O comandante, que sofre de uma doença degenerativa e está em uma cadeira de rodas, fez apenas uma saudação com agradecimentos. Com dificuldade para falar, seu discurso de ordem do dia foi lido por um mestre de cerimônia.

Apesar das críticas, Villas Bôas agradeceu a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-ministro Jaques Wagner por sua nomeação. Também agradeceu ao ex-presidente Michel Temer por tê-lo mantido no cargo e pela sua postura em relação à instituição.

O comandante enalteceu três personalidades, entre elas o ministro Sergio Moro (Justiça), que chamou de "protagonista da cruzada contra a corrupção". Nos quatro anos em que ficou à frente do Exército, o Brasil enfrentou o ápice da Operação Lava Jato, que revelou escândalos de corrupção envolvendo políticos e empresários. Como juiz federal, Moro foi responsável pelas ações da operação na primeira instância.

No início do ano, logo após assumir a Presidência, Bolsonaro agradeceu o trabalho de Villas Bôas. "O senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui", discursou o presidente , durante a cerimônia de transmissão de cargo no Ministério da Defesa.

Em abril do ano passado, Villas Bôas se envolveu em uma polêmica ao fazer, na véspera do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal (STF), um post no Twitter repudiando a "impunidade" e dizendo que o Exército estava "atento às missões institucionais".

IMPRENSA

Em sua fala, Villas Bôas também enalteceu o papel da imprensa, que disse que de forma "vigilante" contribuiu para o aperfeiçoamento institucional do Exército. Ele citou diversos jornalistas no discurso, entre eles Tânia Monteiro, repórter do Exército.

MINISTRO DA DEFESA ELOGIA

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse na cerimônia que a principal contribuição do ex-comandante foi “o que ele conseguiu evitar”. O ministro citou a instabilidade política que marcou os quatro anos em que o general comando a força, sem falar abertamente sobre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e as eleições de 2018.

Também general, o ministro afirmou que Villas Bôas exerceu o cargo “num tempo que guarda as marcas das instabilidades que colocaram à prova a maturidade das instituições democráticas brasileiras, incluídas as Forças Armadas”.