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Mourão sobre Previdência

Vice diz que faltam 'de 60 a 70 votos' para aprovação da reforma

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão afirmou que a base de apoio do governo possui atualmente 250 parlamentares

Publicado em 

19 fev 2019 às 18:14

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 18:14

Hamilton Mourão Crédito: Romério Cunha/VPR
O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que a base de apoio do governo à reforma da Previdência possui atualmente 250 parlamentares. O texto será encaminhado ao Congresso nesta quarta-feira (19). "A gente sabe que a oposição tem em torno de 150 votos. Então sobram 363 para serem garimpados. Acredito que temos 250. Então entre 60, 70 votos terão que ser buscados", avaliou o vice.
Pouco antes, o líder do governo na Câmara, Vitor Hugo (PSL), não soube fazer uma estimativa de quantos parlamentares apoiam a reforma atualmente, mas disse que o número pode chegar a 372 deputados. "A gente estima que a base pode chegar a 372 em função de haver oito partidos que se declaram de oposição", considerou.
Ele também minimizou as consequências da demissão de Gustavo Bebianno, agora ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, para a articulação do governo com o Legislativo. Ele afirmou que o imbróglio não vai atrapalhar no convencimento da base aliada sobre a necessidade de aprovar a reforma da Previdência.

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