Vice de Bolsonaro? Malta diz que é candidato à reeleição ao Senado

Crédito: Jefferson Rudy | Agência Senado

Apesar do convite para ser o vice do deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) na disputa à Presidência da República, o senador Magno Malta (PR-ES) afirmou que será candidato à reeleição. Magno, porém, disse ter se sentido honrado com o convite.

"Tenho trabalhado como cabo eleitoral, acreditando nesse novo momento do Brasil. Fico honrado por ele ter feito a declaração, mas o fato é que sou candidato à reeleição a senador da República pelo meu Estado. Mas o futuro a Deus pertence e estou na mão de Deus", disse.

O senador também saiu em defesa de Bolsonaro ao dizer que o convite não se deu por razões pragmáticas, uma vez que a aliança com o PR poderia render cerca de 45 segundos no tempo de campanha na TV ao presidenciável. Sozinho, o PSL não deve ter mais de dez segundos.

"Ele não está trocando nada com o PR porque também (o partido) não tem tempo de TV. Até porque não acredito em tempo de TV em era de internet, de rede social. Quem tem o que falar, tem. Estão aí as redes sociais. Tem Instagram, Twitter, tem Facebook. Esse negócio de tempo de TV é uma balela", comentou Magno, por meio da assessoria.

Em entrevista ao Estadão , Bolsonaro afirmou que Magno é "um excelente parlamentar" e que a parceria entre ambos para a eleição, da parte dele, está fechada.