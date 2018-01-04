Viaduto que homenageia Marisa Letícia é aberto sem passagem para pedestres

Ex-primeira-dama Marisa Letícia morreu em fevereiro deste ano Crédito: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

Além das críticas pelo nome que recebeu, o Viaduto Dona Marisa Letícia, no Jardim São Luís, na zona sul da capital paulista, está sendo alvo de reclamações dos moradores do entorno que afirmam que ele não oferece opções para pedestres em seu trecho final, que está próximo de uma creche e comércios locais.

O viaduto foi aberto nesta quarta-feira, 3, sem inauguração por decisão do prefeito João Doria (PSDB), que cancelou o evento e afirmou considerar "injusta a homenagem a alguém envolvido no maior escândalo de corrupção já registrado no País e que nunca morou na cidade nem jamais lhe trouxe qualquer benefício".

A mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva morreu em 3 de fevereiro do ano passado por complicações de um acidente vascular cerebral (AVC). O projeto de lei que deu o nome dela ao viaduto foi sancionado no último dia 29 dezembro pelo prefeito em exercício Milton Leite (DEM).

A garçonete Monique Evellyn Alves da Silva, de 31 anos, afirma que a liberação do trânsito está trazendo riscos para os moradores. "Isso vai ser perigoso, porque tem uma escola aqui no lado. O viaduto é bom para a população, mas cadê o direito do pedestre? Tinha de colocar um farol ou uma passarela."

A filha mais nova de Monique, Sophia, de 4 anos, é aluna de uma creche na região e a garçonete diz que terá de fazer um trajeto maior para garantir a segurança da criança. Ela rejeita o nome do viaduto. "Para quê esse nome? Há tantos nomes de pessoas que fizeram coisas melhores."

O marceneiro David Francisco dos Prazeres, de 34 anos, tem pulado a estrutura de concreto que separa o viaduto da Rua Leonilda Kimori quando vai comprar pão. "O pessoal que mora do outro lado vai ter de dar uma volta para comprar pão. Deveria ter passarela ou farol. Toda hora, vai ter de pular. Tem muita mãe com criança que passa por aqui por causa da creche."

A questão também incomoda o pintor Manoel Tude, de 67 anos. "O viaduto com nome ou sem nome não me importa. Alguém pode cair e se machucar."

Mas o nome continua sendo polêmico. "Para ter um nome que representa algo, a pessoa tem de ter referência e um histórico simbólico. Teria de ser o nome de alguém que lutou. A gente pode não querer, mas tem de aceitar quando as autoridades colocam", diz o comerciante Ailton Oliveira Pereira, de 47 anos.

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