Vereadores de Guarapari querem criar CPI dos shows

Festa da Cidade aconteceu entre os dias 15 e 19 de setembro de 2017 Crédito: Facebook/Prefeitura de Guarapari

Uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) deve ser criada na Câmara de Guarapari para investigar o uso de recursos da prefeitura em shows para a Festa da Cidade, que ocorreu em setembro do ano passado. Seis vereadores, o que representa o quórum mínimo para a abertura da CPI, já assinaram o requerimento para dar início ao processo. O requerimento para a abertura da comissão será lido nesta terça-feira (03).

A denúncia foi feita pelo vereador Denizart Luiz (PSDB), o Zazá, com base em reportagens publicadas no site Realidade Capixaba. De acordo com Denizart, um jornalista teria recebido um áudio no qual um dos músicos contratados para o show afirma que dos R$ 12 mil que recebeu de cachê, R$ 8 mil seriam devolvidos a um funcionário público municipal. Houve desvio de dinheiro, argumenta o vereador.

R$ 326,7 mil gastos com cachê no evento, que contou com atrações como Revelação, Calcinha Preta, João Neto e Frederico e Rick e Giovani. O gasto foi feito mesmo com a queda de 8,2% na arrecadação. Na época, o Gazeta Online também registrou os, que contou com atrações como Revelação, Calcinha Preta, João Neto e Frederico e Rick e Giovani. O gasto foi feito mesmo com a queda de 8,2% na arrecadação.

Segundo Zazá, os vereadores Thiago Paterlini (PMDB), Enis Gordin (PEN), Marcos Grijó (PDT), Lennon Monjardim (Podemos) e Rogério Zanon (PRP) apoiaram a abertura da comissão. Em março, o vereador já havia tentado dar início a uma investigação para apurar as denúncias, mas foi derrotado no plenário por nove votos contrários a sete votos favoráveis à CPI.

"Com o requerimento em mãos e um terço dos vereadores assinando já temos o quórum mínimo estabelecido pelo regimento interno para abrir a CPI. Vamos convocar o jornalista que fez a denúncias para contar o que descobriu. Quem estiver envolvido com o esquema também será chamado", afirma.

O Ministério Público Estadual (MPES) e o Tribunal de Contas (TCES) também analisam o envolvimento da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo de Guarapari. A pasta é acusada de ficar com parte do dinheiro usado na contratação de shows para a Festa da Cidade.

Zazá cobra ainda que a prefeitura apresente os contratos e recibos das contratações da festa. Ele alega que fez o pedido de informação em setembro do ano passado, mas ainda não obteve resposta.

"O que estamos tentando fazer é uma investigação racional, uma oposição equilibrada, para que os vereadores exerçam o papel deles, que é fiscalizar. A denúncia feita é gravíssima, o mínimo que se espera é que ao menos seja apurada", aponta.

De acordo com o TCES, a representação de Denizart foi protocolada no órgão no dia 28 de fevereiro. O pedido de investigação foi encaminhado à área técnica para que seus requisitos de admissibilidade sejam avaliados. Se forem válidos, o processo será enviado ao relator. Já o MPES apenas confirmou que a denúncia foi apresentada e será analisada, mas não deu mais detalhes.