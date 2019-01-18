Vereadora acusada de rachid vai voltar para a Câmara de Linhares

Rosinha Guerreira na chegada à Promotoria de Justiça, em fevereiro de 2018 Crédito: Ariele Rui

A partir desta sexta-feira (18), a vereadora afastada Rosa Ivânia Euzébio dos Santos, a Rosinha Guerreira (PSDC), pode voltar a ocupar o cargo na Câmara de Linhares para o qual foi eleita em 2016. A determinação do desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), suspende o afastamento cautelar dela, por julgá-lo incompatível com o andamento do processo que corre contra ela por rachid, que é quando um parlamentar se apropria dos salários dos servidores que atuam em seu gabinete.

De acordo com o entendimento do relator, o afastamento do exercício de vereador "trata-se de uma medida excepcionalíssima" e "somente deverá ser aplicado quando verificada a presença de elementos concretos de risco à instrução probatória". Ou seja, se a acusada, na função, pudesse atrapalhar a investigação.

Rosinha Guerreira é vereadora do PSDC Crédito: Facebook de Rosinha Guerreira

A vereadora responde a uma ação de improbidade administrativa impetrada pelo Ministério Público Estadual (MPES) e por uma ação criminosa referente ao caso, após ter sido presa na Operação "Salário Amigo", em fevereiro de 2018 , deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte).