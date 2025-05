No 2º píer

Vereador propõe construir monumento com cruz e Bíblia na Praia de Camburi

De acordo com o parlamentar, a ideia é valorizar a Bíblia como fundamento moral da sociedade e o respeito às raízes religiosas do país

Publicado em 28 de maio de 2025 às 17:56

Praia de Camburi, Vitória, onde vereador sugere construir monumento religioso Crédito: Ricardo Medeiros

O vereador de Vitória Armandinho Fontoura (PL) enviou ao prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), uma indicação para viabilizar a instalação de um monumento representando uma cruz elevada e uma Bíblia aberta, na orla da Praia de Camburi, próximo ao segundo píer. >

A indicação foi protocolizada na Câmara de Vitória no dia 17 de abril de 2025 e enviada ao Executivo municipal no dia 25 do mesmo mês.>

Armandinho justifica, na indicação, que a ideia é construir um monumento com caráter cultural, histórico, artístico e religioso, simbolizando a fé cristã, a paz, a valorização da Bíblia como fundamento moral da sociedade e o respeito às raízes religiosas do povo brasileiro. Destaca ainda que, de acordo com dados do Datafolha, 81% da população do país é cristã.>

Para erguer o monumento, o parlamentar sugere uma parceria público-privada. "A confecção, instalação e manutenção do monumento poderão ser realizadas por meio de parceria público-privada, sem ônus ao erário municipal, desde que respeitadas as normas urbanísticas, ambientais e de segurança.">

>

A indicação do vereador aguarda há 33 dias uma manifestação da Prefeitura de Vitória. A reportagem de A Gazeta procurou o Executivo municipal, para saber qual o posicionamento do município, mas não obteve retorno até o fechamento do texto.>

Praça da Bíblia em Cariacica Crédito: Cláudio Postay/Prefeitura de Cariacica

Monumento semelhante em Cariacica

Pelo edital, foi contratada a empresa Hipolito Alves da Silva Esculturas para construir a escultura, que fica no meio de uma pequena praça.>

A Bíblia Sagrada de Cariacica tem 3 metros de altura por 5 de largura. De acordo com o escultor responsável pela obra, Hippólito Alves, o monumento foi construído com calcita, que é o pó do mármore, e resina de resíduo do petróleo e do minério.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta