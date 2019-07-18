Home
>
Política
>
Vereador é preso por suspeita de chefiar milícia na Baixada Fluminense

Vereador é preso por suspeita de chefiar milícia na Baixada Fluminense

A organização criminosa que seria liderada por Davi Brasil, que atualmente é vereador na cidade pelo PTdoB

Agência Estado

Publicado em 18 de julho de 2019 às 13:57

 - Atualizado há 6 anos

Davi Brasil Caetano Crédito: Reprodução/Facebook

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu no início da manhã desta quinta-feira (18), o ex-secretário de Defesa Civil do município de Queimados, na Baixada Fluminense, Davi Brasil Caetano. Ele é acusado de chefiar uma milícia que atua na região. Além dele, 24 suspeitos tiveram mandado de prisão expedidos pela Justiça.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

De acordo com o Ministério Público (MP-RJ), a organização criminosa que seria liderada por Davi Brasil, que atualmente é vereador na cidade pelo PTdoB, atuava em pelo menos três condomínios do programa Minha Casa Minha Vida.

A milícia é conhecida como "Caçadores de Ganso" e realiza cobrança ilegal de taxas de serviços e de suposta segurança - além de praticar homicídios, entre outras acusações. Outros integrantes do grupo miliciano também são investigados por tráfico de drogas.

Investigações comandadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) também mostraram que o grupo manteve uma página em uma rede social, administrada por alguns dos denunciados, onde anunciava, previamente, quem seriam as suas vítimas.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Davi Brasil Caetano. O espaço está aberto para manifestação.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais