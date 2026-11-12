Vereador de Vila Velha, Pastor Fabiano é condenado a pagar indenização por vídeo com guarda municipal

O vereador de Vila Velha Fabiano Oliveira (PL), o Pastor Fabiano, foi condenado pela Justiça estadual a pagar uma indenização de R$ 5 mil por danos morais a um guarda municipal que teve sua imagem divulgada em um vídeo publicado pelo parlamentar no Instagram. Na gravação, o vereador criticava a chamada “indústria das multas” no município. A decisão é de 4 de novembro; ainda cabe recurso.





A sentença é da juíza Inês Vello Corrêa, do 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha, que acolheu parcialmente o pedido de indenização apresentado pelo guarda municipal Leandro Alves Ferreira. O servidor havia solicitado R$ 10 mil por danos morais, alegando que a publicação associou sua atuação profissional a uma prática considerada negativa, provocando constrangimentos e críticas.





Pastor Fabiano foi procurado pela reportagem na tarde desta quinta-feira para comentar a sentença da Justiça. Ressaltou que sua defesa está tratando dos "detalhes jurídicos" do caso. "Quero reafirmar que continuarei a exercer minha função de vereador da cidade de Vila Velha, dando publicidade a minhas ações", disse o parlamentar.





Na ação, Leandro Alves afirmou que sua imagem foi utilizada sem autorização e que, após a divulgação do vídeo, recebeu ligações e mensagens de pessoas preocupadas com a publicação.





O guarda também pediu à Justiça a retirada do conteúdo das redes sociais.

Em sua defesa, Pastor Fabiano argumentou que a publicação foi feita no exercício do mandato de vereador e tinha como objetivo fiscalizar e questionar o elevado número de multas de trânsito aplicadas em Vila Velha. Sustentou ainda que não mencionou o nome do servidor, não fez acusações pessoais e não teve intenção de atingir sua honra.





O vereador alegou que sua manifestação estava protegida pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar. Também afirmou que não havia comprovação dos danos morais apontados pelo guarda municipal.