Vender estatais e cobrar pelo SUS: o papel do Estado em jogo

Palácio do Planalto, onde as principais decisões políticas do país são tomadas Crédito: Divulgação

Além do nome que vai comandar a Presidência da República, as eleições deste ano podem definir até que ponto o Estado vai atuar  e como vai atuar  em aspectos que afetam a vida de todos. Os discursos dos pré-candidatos podem não conter a expressão tamanho do Estado, mas, em muitos aspectos, é disso que se trata.

Lula (PT) quer a volta do crédito farto para incentivar a economia, mas sem se comprometer em explicar como isso se daria. Jair Bolsonaro (PSC), após passar décadas defendendo até a ditadura militar, agora se diz adepto de um Estado menor, com acenos aos liberais, no campo da economia. Geraldo Alckmin (PSDB) já consegue defender privatizações.

Essas discussões se dão, acima de tudo, como resposta à crise e às demandas da população por soluções.

Há entre os economistas quem proponha uma mudança mais profunda. E outros que torcem o nariz para quem tenta aproveitar o momento para aprovar reformas como a trabalhista e a da Previdência, que contam com o apoio do governo Michel Temer (PMDB), mas não somente deste. São visões de mundo e de país opostas, mas que, em tese, visam a um Estado mais eficiente, que propicie serviços públicos de mais qualidade.





IMPOSTOS

O Estado guloso que temos hoje ninguém quer, a não ser os políticos que vivem dele, resume o cientista político Bruno Garschagen, autor do livro Pare de acreditar no governo. Conservador e monarquista, Garschagen defende a redução da carga tributária e é contra o termo contribuinte para se referir a quem paga impostos. Não é contribuinte porque não é uma contribuição, não é voluntário. É pagador de imposto, defende.

O Estado brasileiro não é grande. Os números não comprovam isso. Nossa carga tributária este ano vai ser de 32% do PIB, um patamar médio. E ainda tem uma despesa muito grande para pagar juros da dívida pública. É um Estado com poucos recursos, diz, por outro lado, o economista Marcelo Manzano, consultor da Fundação Perseu Abramo, do PT.

ESTATAIS

Mas o choque de ideias não para por aí. O que dizer das cerca de 150 estatais sob controle do governo federal? Para Manzano, elas são os motores da economia e se são palco de casos de corrupção, isso tem que ser combatido, mas sem jogar o bebê fora com a água do banho.

Para o professor de Economia aposentado da Ufes Arlindo Villaschi, substituir as estatais por empresas privadas não é garantia de melhoria no serviço. Tiraram o capital público do sistema de telecomunicações. Estamos satisfeitos com o serviço de telefonia no Brasil? Não. É falso esse discurso de que se o Estado sair vai entrar uma empresa muito eficiente, argumenta.

Professor da Fucape e presidente da ONG Espírito Santo em Ação, Aridelmo Teixeira discorda. Quantos anos o governo gasta para construir uma rodovia, uma ponte, um aeroporto? Na iniciativa privada sai bem mais rápido, ressalta.

Questionado sobre o caso da concessão da BR 101 no Espírito Santo à iniciativa privada, que também caminha para se transformar em uma novela, Teixeira pondera: Mas nós fomos lá (falar com a concessionária Eco 101) e reclamamos. Na iniciativa privada, se não fizer a gente cobra, tem um contrato, se não fizer, dá para outro fazer. Em relação à BR 262 vamos reclamar com quem?.

A iniciativa privada é perfeita? Claro que não. Mas temos como cobrar para ser mais ágil. E isso faz toda a diferença, complementa Teixeira.

LÁ NA NORUEGA...

Privatizações e redução de impostos não são os únicos temas recorrentes nesta discussão. É frequente que, ao se questionar se é possível um Estado que arrecada muito, administra bem e fornece serviços públicos de qualidade, os países escandinavos (como Suécia, Noruega e Dinamarca) sejam lembrados.

Claro que há problemas nessa comparação, como o tamanho do país e homogeneidade biológica e cultural. Países escandinavos não são base de comparação para nada, afirma Garschagen. E esses países tiveram uma experiência de desenvolvimento econômico que o Brasil jamais teve. Tiveram anos de liberdade econômica, de um Estado que não atrapalhava, que só criava regras para potencializar o desenvolvimento econômico. Fica parecendo que esses países enriqueceram do nada, só aumentando a carga tributária, pontua.

Os países escandinavos são menores e têm uma história política diferente, sim. Mas do ponto de vista de modelo institucional deveríamos nos espelhar neles porque reduzir o tamanho do Estado não deu certo na história do século XX. Quem ampliou o tamanho do Estado se desenvolveu, quem reduziu, não, rebate Manzano.

A ETERNA ESPERA

Ocorre uma coisa cruel: os políticos prometem e não cumprem. As pessoas continuam numa expectativa irreal de que vai ser cumprido. E aceitam os impostos escorchantes na esperança de que um dia os recursos sejam aplicados de maneira racional. Isso nunca vai acontecer, declara Garschagen. Cenas dos próximos capítulos?

SUS E UNIVERSIDADES DIVIDEM ESPECIALISTAS

No final do ano passado, o Banco Mundial sugeriu o fim da gratuidade do ensino superior. A ideia está no relatório Um ajuste justo  propostas para aumentar eficiência e equidade do gasto público no Brasil. O governo continuaria subsidiando os estudantes que estão entre os 40% mais pobres do país. No entanto, os de renda média e alta poderiam pagar pelo curso depois de formados, por meio de um programa de crédito estudantil, como o Fies.

E essa é apenas uma das ideias que parecem controversas no debate sobre até onde o Estado deve ou é capaz de suprir as demandas da sociedade. E se o SUS não tivesse que atender a todos e sim apenas a pessoas de baixa renda? O ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), já disse que um sistema universal e eficiente não passa de um sonho.

A partir daí não soaria estranha a ideia de cobrar de quem tem uma renda maior. Mas há quem veja problemas nesta equação. Quanto vale a saúde? Se alguém precisa de uma cirurgia para salvar a vida do filho essa pessoa vai pagar o que for. A relação é desigual, afirma o economista Marcelo Manzano, consultor da Fundação Perseu Abramo, do PT. Nos Estados Unidos é assim. E quem não pode pagar morre ou se endivida. Esse é um modelo fracassado.

Manzano diz que é usuário do SUS, nem tem plano de saúde. O cientista político Bruno Garschagen diz o mesmo. Mas as semelhanças param por aí.

Para Garschagen, o atendimento oferecido pelo SUS deve ser restrito. O sistema é grande, caro e quem controla não conhece os problemas e não vai conseguir tomar decisões adequadas para tornar o sistema eficiente localmente. Quanto mais dinheiro colocar no sistema, maior será o desperdício. O SUS tem que deixar de ser universal e único, sustenta. Ele pondera, no entanto, que não basta cobrar pelo SUS ou pelas universidades. Seria preciso mudar a forma como o Estado administra os recursos, hoje de forma muito centralizada na União.

CAMPANHA

Mas se algum candidato tratar desses temas sensíveis em plena campanha, vai contar com a simpatia dos eleitores? Pesquisa Datafolha mostrou, por exemplo, que sete em cada dez brasileiros se opõem à privatização de estatais.

Acho fundamental falar a verdade para o eleitor. Na última campanha (2014) vimos que falar mentira não adianta. Você ganha, mas não consegue governar, ressalta o professor da Fucape Aridelmo Teixeira, presidente da ONG Espírito Santo em Ação.

Já o professor de Economia aposentado da Ufes Arlindo Villaschi lembra que houve casos de políticos que se colocaram contra propostas liberais, mas não se fizeram de rogados ao votar a favor delas depois de eleitos. O José Serra (PSDB) quando foi candidato à Presidência da República falou que não seria a favor das privatizações e outras questões. Quando assumiu o mandato no Senado, votou a favor. É lamentável, critica.

No meio da conversa com a reportagem, Garschagen resume o debate a uma frase do economista norte-americano Thomas Sowell: A primeira lei da economia é a escassez. A primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia.

O ESTADO QUE ELES QUEREM

Lula (PT)

É um crítico frequente das reformas propostas pelo governo Michel Temer (PMDB), como a Trabalhista e a da Previdência, e chegou a dizer que, se eleito, pretende propor um referendo para revogar muitas das medidas aprovadas pelo atual governo, de tom mais liberal. Uma das propostas do petista, no entanto, seria a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Lula evita, contudo, expor propostas concretas para a economia e, apesar de ser ligado à esquerda, já disse que prefere ser considerado uma metamorfose ambulante.

Jair Bolsonaro (PSC)

Deputado federal há 26 anos, Bolsonaro sempre foi a favor de um Estado forte. Chegou a defender publicamente o fuzilamento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pelas privatizações realizadas durante seu governo. Isso sem contar os elogios à ditadura militar. Agora, quer se vender como liberal na economia. Temos que diminuir o peso desse Estado. Quando o Estado é mais pesado, é mais difícil para todo mundo, disse em março do ano passado. O mundo evolui. Hoje em dia você tem que diminuir a quantidade de estatais.

Geraldo Alckmin (PSDB)

O governador de São Paulo pode ser anunciado como um candidato de centro, para fugir ao extremismo de Lula e Bolsonaro. O PSDB, o mesmo de FHC, defendeu historicamente, por exemplo, a venda de estatais. Alckmin não se arrisca a mencionar grandes empresas, como a Petrobras, na lista, mas diz que pretende privatizar a maior parte das 150 estatais federais. No mês passado, o tucano afirmou que um terço dessas estatais foi criado em governos petistas e, em boa parte, a participação do governo não tem sentido.

João Amoedo (NOVO)