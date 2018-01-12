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Manifestações

Vem Pra Rua divulga cidades que terão ato contra Lula

Não está prevista manifestação em Porto Alegre - sede da Corte federal -, onde lideranças petistas planejam formar corrente de apoio a Lula
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 20:46

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 20:46

No dia 24, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4)  o Tribunal da Lava Jato -, vai julgar recursos do petista Crédito: STUCKERT
O Movimento Vem Pra Rua divulgou a relação de cidades onde vai promover no próximo dia 23 o Ato em Defesa da Justiça para pedir Lula na cadeia e a confirmação da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal da Lava Jato.
Manifestantes vão protestar em Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Lages (SC), Maceió (AL), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Luís (MA), São Paulo (SP), Teresina (PI), Timbó (SC) e Vitória (ES).
Não está prevista manifestação do Vem Pra Rua em Porto Alegre  sede da Corte federal -, onde lideranças petistas planejam formar uma grande corrente de apoio a Lula.
No dia 24, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4)  o Tribunal da Lava Jato -, vai julgar recursos do petista e de outros seis réus no processo sobre o famoso triplex do Guarujá.
Em primeira instância, o juiz federal Sérgio Moro condenou Lula a uma pena de 9 anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro que teria recebido da empreiteira OAS na forma de melhorias no imóvel do litoral paulista  o que é negado com veemência pelo ex-presidente.
No dia 24 de janeiro de 2018, o TRF-4 terá a oportunidade de confirmar a decisão do juiz Sérgio Moro ao condenar em segunda instância o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diz nota divulgada pelo Vem Pra Rua nesta quinta-feira, 11. Esse será o maior símbolo do fim da impunidade no Brasil, atestando que a Justiça no País, de fato, funciona igualmente para todos, independentemente de cargo, influência, poder ou dinheiro.
O Vem Pra Rua diz que convoca mais uma vez a sociedade brasileira para ir às ruas na defesa da Justiça, em linha com seu histórico de lutas.
A entidade afirma que não é associada nem é patrocinada por nenhum partido político e trabalha por um Brasil ético, justo, próspero e com oportunidades iguais para todos.

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