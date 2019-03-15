Vélez já está no Palácio, ministro pode ser demitido nesta sexta (15)

O ministro da educação, Ricardo Vélez Rodríguez, já está no Palácio do Planalto. Informações dão conta de que ele deve ser afastado ainda nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Informações contidas no blog Renata Cafardo, do Estadão.
Desde a semana passada, Vélez enfrenta uma disputa entre grupos rivais dentro do Ministério da Educação (MEC). Segundo o BR18, a Casa Civil sequer aprovou a nomeação de Iolene Lima, diretora de uma escola batista evangélica em São José dos Campos, para a secretaria executiva da pasta, indicada ontem pelo ministro.
Em uma semana, sete pessoas foram demitidas do MEC.