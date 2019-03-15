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MEC

Vélez já está no Palácio, ministro pode ser demitido nesta sexta (15)

Desde a semana passada, Vélez enfrenta uma disputa entre grupos rivais dentro do Ministério da Educação (MEC)

Publicado em 

15 mar 2019 às 20:37

Publicado em 15 de Março de 2019 às 20:37

O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodriguez Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil
O ministro da educação, Ricardo Vélez Rodríguez, já está no Palácio do Planalto. Informações dão conta de que ele deve ser afastado ainda nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Informações contidas no blog Renata Cafardo, do Estadão.
> Bolsonaro se queixa e fala em trocar embaixadores
Desde a semana passada, Vélez enfrenta uma disputa entre grupos rivais dentro do Ministério da Educação (MEC). Segundo o BR18, a Casa Civil sequer aprovou a nomeação de Iolene Lima, diretora de uma escola batista evangélica em São José dos Campos, para a secretaria executiva da pasta, indicada ontem pelo ministro.
Em uma semana, sete pessoas foram demitidas do MEC.
> Disputa no governo Bolsonaro está longe do fim, avaliam especialistas

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