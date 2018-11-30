Veja quem são os 20 ministros escolhidos por Bolsonaro

Com a escolha do almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite para o Ministério de Minas e Energia chega a 20 o total de pastas no futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Ainda faltam definir três áreas: Direitos Humanos, Meio Ambiente e Trabalho.
Diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, o almirante Bento é um defensor da tecnologia nuclear desenvolvida no Brasil como estratégica para fortalecer a soberania do país e proteger seus recursos naturais.
O almirante Bento será o quinto militar no ministério do presidente eleito. Os outros são: general Augusto Heleno Pereira (Gabinete de Segurança Institucional), general Fernando Azevedo e Silva (Defesa), tenente-coronel da FAB Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Comunicações) e general Carlos Alberto Santos Cruz (Secretaria de Governo).
Vale lembrar que o presidente eleito é capitão reformado do Exército e seu vice, Hamilton Mourão (PRTB), é general da mesma Força Armada.