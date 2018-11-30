Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Esplanada

Veja quem são os 20 ministros escolhidos por Bolsonaro

Escolhido para Minas e Energia, o almirante Bento Costa Lima Leite será o quinto militar no ministério do futuro governo

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2018 às 16:20
Jair Bolsonaro ao lado do almirante Bento Costa Lima Leite, escolhido para o Ministério de Minas e Energia Crédito: Twitter de Jair Bolsonaro
Com a escolha do almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite para o Ministério de Minas e Energia chega a 20 o total de pastas no futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). Ainda faltam definir três áreas: Direitos Humanos, Meio Ambiente e Trabalho.
Diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, o almirante Bento é um defensor da tecnologia nuclear desenvolvida no Brasil como estratégica para fortalecer a soberania do país e proteger seus recursos naturais.
O almirante Bento será o quinto militar no ministério do presidente eleito. Os outros são: general Augusto Heleno Pereira (Gabinete de Segurança Institucional), general Fernando Azevedo e Silva (Defesa), tenente-coronel da FAB Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Comunicações) e general Carlos Alberto Santos Cruz (Secretaria de Governo).
Vale lembrar que o presidente eleito é capitão reformado do Exército e seu vice, Hamilton Mourão (PRTB), é general da mesma Força Armada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã
Imagem de destaque
Duas brasileiras, uma adolescente e uma idosa, estão entre baleados em ataque nas pirâmides do México

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados