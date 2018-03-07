Veja como está o mercado da política durante a janela partidária

Incluída na reforma política aprovada pelo Congresso no ano passado, a janela partidária foi criada para permitir a troca de partido, durante um prazo de 30 dias, às vésperas das eleições, sem o risco de perda de mandato por infidelidade. Assim, a partir desta quinta-feira (8) até o dia 6 de abril, seis meses antes das eleições, deputados estaduais e federais podem mudar livremente de legenda.