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Eleições 2018

Veja como está o mercado da política durante a janela partidária

Parlamentares podem mudar livremente de partido até 7 de abril, e costuras eleitorais já começam a ser feitas

Publicado em 07 de Março de 2018 às 02:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 02:30
Incluída na reforma política aprovada pelo Congresso no ano passado, a janela partidária foi criada para permitir a troca de partido, durante um prazo de 30 dias, às vésperas das eleições, sem o risco de perda de mandato por infidelidade. Assim, a partir desta quinta-feira (8) até o dia 6 de abril, seis meses antes das eleições, deputados estaduais e federais podem mudar livremente de legenda.
> Políticos brigam por mais espaço em troca de partidos
Com as mudanças, o tamanho das bancadas influirá no tempo de TV,  e elas também podem causar mudanças na base governista e na composição das comissões, principalmente na Câmara dos Deputados. Além disso, o fato de o financiamento das campanhas deste ano ser majoritariamente público, totalizando R$ 2,5 bilhões, fez com que o aspecto financeiro tomasse conta das negociações. Confira as mudanças que tem sido articuladas:

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