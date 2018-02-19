Veja como é a distribuição de comissionados na Assembleia Legislativa

Os cargos comissionados da Assembleia Legislativa, que são muitas vezes alvo de disputa e de demonstração de influência política entre os deputados estaduais,, conforme mostrou a reportagem de A GAZETA desta segunda-feira (19).

Contudo, eles não se restringem aos assessores lotados nos gabinetes dos 30 deputados. Há ainda cargos ligados à Mesa Diretora, e também às comissões permanentes. Ao todo, havia 863 cargos de livre indicação no Legislativo, de acordo com levantamento com dados de dezembro de 2017 disponibilizados pelo Portal da Transparência.

Vale destacar que no caso dos cargos ligados aos gabinetes de deputados, há um limite de 19 cargos por parlamentar. Contudo, no mês de dezembro, analisado pela reportagem, houve o registro de dois deputados com 21 assessores, e quatro deputados com 20 assessores. Isso ocorreu pois, durante o mesmo mês, houve algum funcionário desligado das funções e um novo contratado, fazendo com que conste um número maior de servidores do que o permitido na folha de pagamento.