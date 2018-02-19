Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dinheiro Público

Veja como é a distribuição de comissionados na Assembleia Legislativa

Levantamento de A GAZETA mostrou que em dezembro de 2017 eram 863 cargos, divididos em 88 funções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 20:10

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 20:10

Deputados reunidos à Mesa Diretora durante sessão no plenário da Assembleia Legislativa. Ao centro, o presidente Erick Musso Crédito: Tonico | Ales
Os cargos comissionados da Assembleia Legislativa, que são muitas vezes alvo de disputa e de demonstração de influência política entre os deputados estaduais, consumiram 54,5% da folha de pagamento da Casa em 2017, o que significa um gasto de R$ 76,3 milhões, conforme mostrou a reportagem de A GAZETA desta segunda-feira (19).
Contudo, eles não se restringem aos assessores lotados nos gabinetes dos 30 deputados. Há ainda cargos ligados à Mesa Diretora, e também às comissões permanentes. Ao todo, havia 863 cargos de livre indicação no Legislativo, de acordo com levantamento com dados de dezembro de 2017 disponibilizados pelo Portal da Transparência.
Vale destacar que no caso dos cargos ligados aos gabinetes de deputados, há um limite de 19 cargos por parlamentar. Contudo, no mês de dezembro, analisado pela reportagem, houve o registro de dois deputados com 21 assessores, e quatro deputados com 20 assessores. Isso ocorreu pois, durante o mesmo mês, houve algum funcionário desligado das funções e um novo contratado, fazendo com que conste um número maior de servidores do que o permitido na folha de pagamento.
Confira nas tabelas abaixo como é a distribuição dos cargos comissionados na Assembleia Legislativa, e qual foi o custo deles por setor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha
Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados