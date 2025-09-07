Home
>
Política
>
Veja as fotos do ato de apoio a Bolsonaro em Vitória e Vila Velha

Veja as fotos do ato de apoio a Bolsonaro em Vitória e Vila Velha

Manifestantes começaram a concentração no início da tarde deste domingo (7)

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Carlos Alberto Silva

Repórter fotográfico / [email protected]

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:38

Bolsonaristas
Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte pedindo anistia Crédito: Carlos Alberto Silva

Apoiadores de Jair BolsonaroJair Bolsonaro (PL) se reuniram, na tarde deste domingo (7) em diferentes pontos da Grande Vitória para uma manifestação a favor do ex-presidente. Em Vila VelhaVila Velha, grupos começaram a se reunir na Rua Ceará, que dá acesso à Terceira Ponte a partir do bairro Praia da Costa. No local, o senador Magno Malta (PL) discursou para os manifestantes, que partiram em direção à Vitória. Na Capital, alguns apoiadores também se reuniram na Praça do Papa, na Enseada do Suá.

Recomendado para você

Na Capital, os manifestantes começaram a se reunir por volta de 13h na Enseada do Suá, para onde os apoiadores de Vila Velha partiram às 14h, cruzando a Terceira Ponte

Manifestantes bolsonaristas se reúnem na Praça do Papa, em Vitória

Manifestantes começaram a concentração no início da tarde deste domingo (7)

Veja as fotos do ato de apoio a Bolsonaro em Vitória e Vila Velha

Eduardo Tagliaferro, que foi denunciado pelo Ministério Público por obstrução de Justiça, está foragido; na tarde deste domingo (7), ele falou com apoiadores de Bolsonaro reunidos em Vila Velha

Magno Malta liga para ex-assessor de Moraes durante ato bolsonarista no ES

O fotojornalista Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, registrou a movimentação. Veja imagens:

Manifestação de apoiadores de Jair Bolsonaro no ES durante o Dia da Independência

Apoiadores do ex-presiente Jair Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte pedindo anistia ao ex-mandatário por Carlos Alberto Silva
Apoiadores do ex-presiente Jair Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte pedindo anistia ao ex-mandatário por Carlos Alberto Silva
Apoiadores do ex-presiente Jair Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte pedindo anistia ao ex-mandatário por Carlos Alberto Silva
Apoiadores do ex-presiente Jair Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte pedindo anistia ao ex-mandatário por Carlos Alberto Silva
Apoiadores do ex-presiente Jair Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte pedindo anistia ao ex-mandatário por Carlos Alberto Silva
Apoiadores do ex-presiente Jair Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte pedindo anistia ao ex-mandatário por Carlos Alberto Silva
Apoiadores do ex-presiente Jair Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte pedindo anistia ao ex-mandatário por Carlos Alberto Silva
Apoiadores do ex-presiente Jair Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte pedindo anistia ao ex-mandatário por Carlos Alberto Silva
1 de 8
Apoiadores do ex-presiente Jair Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte pedindo anistia ao ex-mandatário por Carlos Alberto Silva

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Magno Malta liga para ex-assessor de Moraes durante ato bolsonarista no ES

Magno Malta liga para ex-assessor de Moraes durante ato bolsonarista no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais