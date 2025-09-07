Fotojornalismo

Veja as fotos do ato de apoio a Bolsonaro em Vitória e Vila Velha

Manifestantes começaram a concentração no início da tarde deste domingo (7)

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 16:38

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro atravessam a Terceira Ponte pedindo anistia Crédito: Carlos Alberto Silva

Apoiadores de Jair BolsonaroJair Bolsonaro (PL) se reuniram, na tarde deste domingo (7) em diferentes pontos da Grande Vitória para uma manifestação a favor do ex-presidente. Em Vila VelhaVila Velha, grupos começaram a se reunir na Rua Ceará, que dá acesso à Terceira Ponte a partir do bairro Praia da Costa. No local, o senador Magno Malta (PL) discursou para os manifestantes, que partiram em direção à Vitória. Na Capital, alguns apoiadores também se reuniram na Praça do Papa, na Enseada do Suá.

O fotojornalista Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, registrou a movimentação. Veja imagens:

Manifestação de apoiadores de Jair Bolsonaro no ES durante o Dia da Independência 1 de 8

