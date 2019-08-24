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No Piauí

'Vamos acabar com o cocô no Brasil', diz Bolsonaro sobre comunistas

Em discurso, presidente disse em discurso que pretende 'varrer do Brasil' a 'turma vermelha de corruptos e comunistas'. É a terceira vez em uma semana que ele usa metáfora com cocô
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 00:32

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 00:32

Crédito: LUCAS REZENDE/FUTURA PRESS
Em visita à cidade de Parnaíba, no Piauí, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), afirmou, em discurso, que pretende "varrer do Brasil" para a Venezuela a "turma vermelha de corruptos e comunistas" do país. Pela terceira vez em uma semana, o presidente utilizou o "cocô" como metáfora, dessa vez para se referir "à raça de corruptos e comunistas" que, segundo ele, deveriam estar na Venezuela ou em Cuba. Antes, ele já havia usado o termo em falas sobre preservação do meio ambiente e licenciamento de obras.
> Bolsonaro sugere fazer cocô dia sim, dia não para preservar o ambiente
Ao utilizar a metáfora, foi ovacionado pela população presente aos gritos de "mito". "Nós vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corruptos e comunistas", afirmou o presidente da República ao microfone.
> Bolsonaro: Cocozinho petrificado de índio barra licenciamento de obras
Bolsonaro estava na cidade para a inauguração de uma escola batizada com seu nome. Mais cedo, compartilhou em suas redes sociais um vídeo exaltando a "recepção calorosa" que recebeu na cidade.
No vídeo, Bolsonaro é recebido pelo prefeito de Parnaíba, o ex-senador e ex-governador cassado, Francisco de Assis Souza, conhecido como Mão Santa. Os cidadãos presentes entoavam "a nossa bandeira jamais será vermelha".
> Dez frases polêmicas de Jair Bolsonaro nos últimos 15 dias
 

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