'Vamos acabar com o cocô no Brasil', diz Bolsonaro sobre comunistas

Em visita à cidade de Parnaíba, no Piauí, o presidente da República,, afirmou, em discurso, que pretende "varrer do Brasil" para a Venezuela a "turma vermelha de corruptos e comunistas" do país. Pela terceira vez em uma semana, o presidente utilizou o "cocô" como metáfora, dessa vez para se referir "à raça de corruptos e comunistas" que, segundo ele, deveriam estar na Venezuela ou em Cuba. Antes, ele já havia usado o termo em falas sobre preservação do meio ambiente e licenciamento de obras.