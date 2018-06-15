Usar ou não a camisa amarela? Veja reações nas redes sociais

Falta pouco para o Brasil estrear na Copa do Mundo de 2018. Neymar, Gabriel Jesus e companhia entram em campo contra a Suíça no próximo domingo (17). Aos torcedores, cabe a torcida. Mas i nternautas estão confusos sobre o significado de usar a camisa amarela para assistir aos jogos. Há quem veja que envergar a vestimenta com a logomarca da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é um ato político, praticamente uma declaração de apoio eleitoral (ou antieleitoral).

Este internauta lembrou da galera em volta do pato da Fiesp, nos protestos pró-impeachment de Dilma:

Outra lembrou do pessoal que foi para a varanda bater panela:

Para driblar (eita!) a polêmica, tem gente preferindo usar a camisa azul:

Tem gente que é mais radical ainda:

Mas há quem ache essa preocupação uma grande bobeira.

O uniforme da Seleção era branco. Mudou depois daquela derrota horrível para o Uruguai em 1950. Ninguém teve a mesma ideia depois do 7 a 1, em 2014. A polêmica de 2018 estaria encerrada.

Este internauta diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra: