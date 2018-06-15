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Internautas não se entendem

Usar ou não a camisa amarela? Veja reações nas redes sociais

Tem gente que não vai usar a vestimenta para não ser confundido com quem foi às ruas pedir o impeachment de Dilma

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 23:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 23:39
Falta pouco para o Brasil estrear na Copa do Mundo de 2018. Neymar, Gabriel Jesus e companhia entram em campo contra a Suíça no próximo domingo (17). Aos torcedores, cabe a torcida. Mas internautas estão confusos sobre o significado de usar a camisa amarela para assistir aos jogos. Há quem veja que envergar a vestimenta com a logomarca da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é um ato político, praticamente uma declaração de apoio eleitoral (ou antieleitoral).
Este internauta lembrou da galera em volta do pato da Fiesp, nos protestos pró-impeachment de Dilma:
Outra lembrou do pessoal que foi para a varanda bater panela:
Para driblar (eita!) a polêmica, tem gente preferindo usar a camisa azul:
Tem gente que é mais radical ainda:
Mas há quem ache essa preocupação uma grande bobeira.
O uniforme da Seleção era branco. Mudou depois daquela derrota horrível para o Uruguai em 1950. Ninguém teve a mesma ideia depois do 7 a 1, em 2014. A polêmica de 2018 estaria encerrada.
Este internauta diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra:
A verdade é que, amarela ou azul, a camisa é uma fortuna. Dá até para usar em vídeo de outfit.

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