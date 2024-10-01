TV Gazeta realiza debates com candidatos às Prefeituras de Vitória e Colatina

Estúdio da TV Gazeta em Vitória montado para os debates de 2024 Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta vai realizar, nesta quinta-feira (3), dois debates simultâneos, entre os candidatos nas A Gazeta, logo após a novela Mania de Você. A rádio CBN Vitória vai transmitir o debate entre os candidatos de Vitória. vai realizar, nesta quinta-feira (3), dois debates simultâneos, entre os candidatos nas eleições de 2024 às Prefeituras de Vitória Colatina , no Noroeste do Estado. O encontro vai ser realizado no estúdio da emissora, na Capital, com transmissão ao vivo pela televisão, g1, Globoplay e em, logo após a novela Mania de Você. A rádiovai transmitir o debate entre os candidatos de Vitória.

Os debates serão realizados três dias antes do primeiro turno das Eleições 2024, marcado para o próximo domingo (6), e serão o último momento para os telespectadores verem os candidatos reunidos, apresentando as suas propostas.

O jornalista e apresentador do Bom Dia ES, Mário Bonella, vai ser o mediador do encontro que reunirá os nomes que disputam o comando da capital do Espírito Santo. A jornalista e apresentadora do Gazeta Meio Dia, Rafaela Marquezini, vai estar com os candidatos de Colatina.

Participarão dos debates os candidatos cujos partidos têm representação no Congresso Nacional , conforme prevê a Lei 9.504/97.

Debate de Vitória

Em Vitória, os seis candidatos que disputam as Eleições 2024, confirmaram presença no debate. São eles:



Assumção (PL)

Camila Valadão (Psol)

Du (Avante)

João Coser (PT)

Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)

As regras do debate foram apresentadas para os representantes dos candidatos de Vitória no dia 12 de setembro, quando também ocorreu o sorteio da ordem das falas na dinâmica de cada bloco.

Debate de Colatina

Em Colatina, quatro dos seis candidatos que disputam as Eleições 2024 vão participar do debate. São eles:

Guerino Balestrassi (MDB)

Luciano Merlo (PL)

Renata Marquesini (Psol)

Renzo Vasconcelos (PSD)

As regras do debate foram apresentadas para os representantes dos candidatos de Colatina no dia 13 de setembro, quando também ocorreu o sorteio da ordem das falas na dinâmica de cada bloco.

Veja quais são as regras do debate

Critério de participação

O debate acontece com os candidatos a prefeito que pertencem a partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme preconiza a Lei 9.504/97, e que não tenham impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum, para participar presencialmente. Não será admitida participações que não sejam presenciais.

O debate será dividido em quatro blocos:



1º bloco: perguntas com tema livre

perguntas com tema livre 2º bloco: perguntas com tema determinado

perguntas com tema determinado 3° bloco: perguntas com tema livre

perguntas com tema livre 4º bloco: perguntas com tema determinado e Considerações Finais

Ordem de perguntas

A ordem em que os candidatos farão as perguntas foi sorteada na reunião realizada com representantes dos candidatos. Em cada bloco, cada candidato terá direito a fazer uma pergunta. Nos dois primeiros blocos de perguntas, cada candidato deverá responder apenas uma vez. Assim, todos perguntam e todos respondem.

Nos dois blocos seguintes de perguntas, os candidatos poderão ser escolhidos para responder a, no máximo, duas perguntas. Os tempos de pergunta e resposta serão os mesmos em todos os blocos de tema livre ou determinado: 30 segundos para fazer a pergunta; dois minutos para resposta; um minuto e 15 segundos para réplica; e um minuto e 15 segundos para tréplica.

Em Vitória, cada candidato terá um minuto e 30 segundos para as considerações finais, em ordem previamente estabelecida por sorteio. Já em Colatina, o tempo será de 2 minutos para o encerramento.

Tempos de cada candidato:

Pergunta: 30 segundos

30 segundos Resposta: 2 minutos

2 minutos Réplica: 1 minuto e 15 segundos

1 minuto e 15 segundos Tréplica: 1 minuto e 15 segundos

Blocos com tema livre

Nos blocos de tema livre, o tema da pergunta é de livre escolha do candidato que vai perguntar.

O candidato (conforme sorteio) é avisado pelo mediador e escolhe a quem vai perguntar.

O candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta

O candidato escolhido para responder tem 2 minutos para responder

O candidato que perguntou tem 1 minuto e 15 segundos para a réplica

O candidato que respondeu tem 1 minuto e 15 segundos para a tréplica

Ao fim, o mediador indica quem será o próximo candidato a perguntar – e essa dinâmica se repete até que todos tenham perguntado no bloco.

Blocos com tema determinado

Nos blocos de tema determinado, a produção do programa vai escolher 20 temas que estarão em uma urna, no estúdio. Desses, apenas 10 serão escolhidos, por sorteio, durante o debate. Cada tema será sorteado uma única vez.

O mediador sorteia o tema sobre o qual será feita a pergunta de um candidato a outro.

O candidato que irá fazer a pergunta (sorteado anteriormente) é avisado pelo mediador e escolhe a quem vai perguntar.

Os tempos de participação dos candidatos serão os mesmos em todos os blocos.

Ao fim, o mediador indica quem será o próximo candidato a perguntar, de acordo com o sorteio realizado – e essa dinâmica se repete até que todos tenham perguntado no bloco.

Candidato ausente

Se algum candidato convidado faltar ao debate, o seu lugar permanecerá vazio com uma placa que o identifique pelo nome. Na vez em que, pelo sorteio, faria a pergunta, seu lugar poderá ser mostrado com mais destaque e o mediador poderá lembrar que ele não compareceu ao debate.

Na primeira rodada de tema livre, e somente nela, os candidatos presentes, se quiserem, antes de escolher o candidato a quem farão a pergunta, poderão fazer, em 30 (trinta) segundos, a pergunta que fariam ao candidato que se ausentou. Depois de feita a pergunta, escolhem um candidato presente e segue-se a mecânica já descrita acima.

Em nenhuma hipótese a pergunta ou o comentário poderá conter ofensas pessoais ao candidato ausente. Se isto ocorrer, sua palavra será cortada imediatamente.

Direito de resposta

Os candidatos que se sentirem ofendidos pelas declarações dos adversários poderão solicitar direito de resposta. A organização do debate irá analisar o pedido e poderá conceder um minuto ao candidato que se sentiu ofendido para que ele responda às ofensas.

Caso ainda haja oportunidade de resposta, réplica ou tréplica do candidato que se sentir ofendido, a TV Gazeta não concederá tempo adicional para exercício do direito de resposta.