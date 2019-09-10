De olho nas redes sociais

Turismo, bajulação e Game Of Thrones: os tuítes no Palácio Anchieta

Posts publicados dentro da sede do governo do Espírito Santo revelam como capixabas e turistas interagem com o prédio do século XVI

Publicado em 10 de setembro de 2019 às 06:23 - Atualizado há 6 anos

O Palácio Anchieta é a sede do governo do Espírito Santo, mas não só. O imponente prédio do século XVI serve também às artes plásticas e às exposições fotográficas. Pode até soar estranho aos capixabas que veem nele finalidade exclusivamente política, mas funciona, ainda, como ímã de turistas de fora do Estado, ávidos por descobrirem o centro histórico de Vitória.

Todos esses jeitos de frequentar o local podem ser facilmente constatados pela maneira como as pessoas se expressam na internet a partir dele. O Gazeta Online identificou e analisou todos os tuítes geolocalizados publicados dentro do perímetro do Palácio Anchieta ao longo de 2019.

Raio considerado sobre o Palácio Anchieta para coleta de tuítes Crédito: Reprodução

Eleito em 2018, o governador Renato Casagrande (PSB) vestiu a faixa governamental em 1º de janeiro. As menções à cerimônia de posse ganharam a rede social.

Hoje, a finalidade principal do prédio que começou a ser construído em 1570, é servir como local de despacho do governador. Só que os cidadãos comuns costumam interagir com o Palácio Anchieta de um jeito muito mais funcional. Afinal, nada como ter um prédio de mais de 400 anos ao alcance das pernas para não se molhar numa chuva inesperada.

O prédio só passou a se chamar Palácio Anchieta em 1945, por decreto baixado pelo então governador Jones dos Santos Neves. A edificação já era sede de governo há muito tempo, desde 1759. Mas muito antes de virar espaço governamental foi o Colégio São Tiago, dos jesuítas, com construção iniciada em 1570. Um dos jesuítas destacados para cuidador do colégio foi o padre José de Anchieta.

Já nos que seriam seus últimos anos de vida, o jesuíta espanhol partia da Vila de Rerigitiba, na região onde hoje está o município de Anchieta, para Vitória. O "caminho das 14 léguas" era sempre feito a pé, geralmente com passos acompanhados por guerreiros temiminós. O personagem é o único santo da Igreja Católica que viveu e morreu em terras capixabas.

Em passagem por Vitória, uma internauta do Rio de Janeiro foi ao centro histórico da Capital e registrou o que viu.

E ela não se contentou apenas com a foto bonita para as redes sociais. Também colheu informações sobre a história do Palácio e do Espírito Santo.

Repleto de repartições públicas e empresas, o Centro de Vitória pulsa nos dias de semana, em horários comerciais. Aos sábados e domingos, o cenário é completamente diferente. E há até quem sinta um medinho de bater perna no bairro e de sacar o celular para registrar as cores e os contornos. Que o diga a Erica.

A grandeza do patrimônio dos capixabas também se estende pelas escadas. Em frente ao Palácio Anchieta está a Escadaria Bárbara Lindenberg, que ganhou a atual configuração no governo de Jerônimo Monteiro (1908 - 1912). Repleta de esculturas esculpidas em mármore Carrara, as obras de arte volta e meia são submetidas à restauração por processos que demandam até peças detalhadamente confeccionadas e trazidas da Europa.

Escultura da Menina com Delfim, na escadaria Bárbara Lindenberg, em frente ao Palácio Anchieta. Crédito: Vinícius Valfré

Um tuiteiro inaugurou uma maneira bem peculiar de apreciar a escultura Menina com Delfim, localizada no centro do terceiro patamar da escadaria. Ele leu a arte como a reprodução de alguém que pescou um peixão que será muito útil para a mais capixaba das receitas.

Fã de Game Of Thrones? Temos. Quem acha que só dez países serviram de cenário para a série famosa esqueceu de ver este post. Pelo jeito, Daenerys passou por Vitória.

Os tuítes de Renato Casagrande não costumam ter a geolocalização do local de trabalho do governador. Por isso, nenhuma das cerca de 750 publicações dele no Twitter aparece na análise. Mas o que não falta é gente postando sobre ele nas redondezas do Palácio.

O tom costuma ser o de bajulação. Eventos de divulgação das ações governamentais viram prato cheio para que aliados mostrem prestígio e garantam selfies com Casagrande.

Os salões do Palácio são frequentados por muitos políticos. Deputados adoram dizer isso nas redes sociais.

Nem só autoridades da política percorrem os corredores do prédio. Vez ou outra, celebridades mirins também podem ser vistas por lá.

Apesar de aberto à população, o local é mesmo arena de políticos e altas autoridades do Estado. Recentemente, o governador do Rio do Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), participou de encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), realizado no Palácio Anchieta, e deixou a marca no Twitter.

COMO FIZEMOS

O Twitter permite que o usuário, ao fazer uma postagem, informe sua posição geográfica. Essa informação é facultativa a quem publica. Por isso, não são todos os tuítes feitos dentro do raio do Palácio que aparecem na análise. Apenas os que foram georreferenciados e que marcaram uma posição dentro do raio selecionado. Os tuítes foram coletados com a ferramenta IFTTT.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta