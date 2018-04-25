Tucanos consideram manutenção de condenação de Azeredo injusta

Aliados do ex-deputado e ex-governador Eduardo Azeredo (PSDB) consideram que ele foi condenado injustamente Crédito: Agência Câmara

Aliados do ex-deputado e ex-governador Eduardo Azeredo (PSDB) consideram que ele foi condenado injustamente por ter delegado a terceiros a coordenação financeira de sua campanha pela reeleição ao governo de Minas em 1998. Nesta terça-feira, o tucano teve confirmada a condenação a 20 anos de prisão por caixa dois, no caso que ficou conhecido como mensalão tucano.

O presidente do diretório do PSDB mineiro, deputado Domingos Sávio, considerou uma incoerência a condenação, logo após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) enviar para a Justiça Eleitoral um inquérito contra o ex-governador Geraldo Alckmin que envolvia caixa dois.

— Espero que esta injustiça seja corrigida pela própria Justiça. Conheço Eduardo Azeredo e sei que ele é um homem honesto e que infelizmente em sua campanha eleitoral de reeleição, quando era governador delegou a terceiros a coordenação financeira de sua campanha e acabou envolvido nesta situação. Mas tenho convicção de que ele é um homem de bem e espero que consiga reverter esta decisão — comentou o deputado Domingos Sávio.

O julgamento também foi motivo de apreensão em almoço de senadores realizado nesta terça no gabinete do senador Tasso Jereissatti (CE).

— O ambiente está muito pesado em cima do PSDB. O coitado do Azeredo vai ser o primeiro a pagar o pato — lamentou um senador tucano após o almoço.

Ja entre os petistas, a manutenção da condenação é apenas uma ação para “mascarar a seletividade da justiça”. O líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ), diz que o processo do Azeredo se arrasta há 20 anos e é uma figura menor no PSDB, já que Geraldo Alckmin estaria sendo blindado.

— O tal do mensalão do PT foi depois do PSDB. O pessoal foi condenado, preso e já estão soltos. E só agora ele é condenado. Além disso, Azeredo é uma figura que já estava no ostracismo. A blindagem do Alckmin continua fortíssima. Eles estão preocupados porque depois da prisão do Lula o povo sabe que o PT é perseguido e os tucanos protegidos — reclamou Lindbergh.