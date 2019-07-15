Home
TSE vai definir primeiras cidades que vão emitir DNI

O documento digital reunirá as informações da identidade, CPF, título de eleitor e Carteira Nacional de Habilitação

Agência Brasil

Publicado em 15 de julho de 2019 às 18:51

 - Atualizado há 6 anos

Mais de 100 milhões de pessoas já foram cadastradas pela biometria em todo o país Crédito: Divulgação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve definir em novembro deste ano as cidades que vão participar do projeto-piloto para as primeiras emissões do Documento Nacional de Identificação (DNI), documento digital que reunirá informações da identidade (RG), CPF, título de eleitor e carteira nacional de habilitação dos cidadãos.

De acordo com o tribunal, responsável pela gestão do programa, técnicos trabalham na identificação das localidades que apresentam condições técnicas para iniciar a emissão do DNI. Cidades com maior número de pessoas cadastradas no sistema biométrico de votação das urnas eletrônicas devem participar do projeto inicial.

Segundo a Justiça Eleitoral, mais de 100 milhões de pessoas já foram cadastradas pela biometria em todo o país.

Em 2018, o projeto-piloto do documento único foi lançado pelo governo federal e pelo TSE, que fornecerá a base de dados da biometria dos eleitores para compor o banco de informações. No início de janeiro, o governo federal retomou iniciativas passadas para criar a base digital que unifique diversos documentos.

> Identidade Digital poderá ser emitida a partir do segundo semestre

