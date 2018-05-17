Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Questionamento

TSE rejeita recurso de Bolsonaro contra Datafolha

Defesa questionava pergunta feita pelo instituto de pesquisa sobre 'denúncias' de aumento de patrimônio de Bolsonaro

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 15:05
Deputado Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou recurso do deputado e pré-candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL-RJ), que questionava uma pesquisa do Datafolha. Em questionário, o instituto fez a seguinte pergunta: "Você tomou conhecimento sobre denúncias envolvendo o aumento do patrimônio da família do deputado Jair Bolsonaro desde o início da sua carreira política?" Com a decisão, o Datafolha continua sem impedimentos de divulgar os resultados da pesquisa.
O relator, ministro Sérgio Banhos, já tinha negado por duas vezes o pedido da defesa. Agora, foi a vez do plenário do TSE, composto de sete integrantes, tomar uma decisão. A principal queixa da defesa era com a palavra "denúncia", que, no Judiciário, é usada quando há uma acusação formal do Ministério Público contra uma pessoa, o que não ocorreu no caso de Bolsonaro. Mas o TSE destacou a importância de garantir a liberdade de expressão.
 A palavra foi usada em sentido coloquial e genérica, sem relação com seu sentido jurídico  rebateu Banhos na sessão desta quinta-feira.
A defesa alegou ainda que havia perguntas que beneficiavam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também pré-candidato. Isso porque o Datafolha questionou os entrevistados se eles achavam que Lula deveria ser preso ou não, mesmo condenado. A pesquisa foi registrada no TSE em janeiro, antes da prisão de Lula, que viria a ocorrer em abril.
Os demais ministros do TSE concordaram com Banhos. Napoleão Nunes Maia Filho chegou a fazer críticas à pesquisa, mas também negou o pedido.
 A palavra denúncia nunca é neutra  ressaltou Napoleão.
 Em nome da liberdade de expressão e informação, em especial neste momento pré-eleitoral, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser minimalista  afirmou Tarcísio Vieira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos
Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados