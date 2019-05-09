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Investigação

TSE arquiva investigação de crime eleitoral contra Haddad

A abertura da ação havia sido protocolada em 2018 pelo então candidato a deputado federal Kim Kataguiri

Publicado em 

09 mai 2019 às 15:14

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 15:14

O candidato a presidência da República, Fernando Haddad fala com a imprensa após reunião com a chefe da missão de observação eleitoral da OEA, Laura Chinchilla, no hotel Matsubara Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta quinta-feira (9), por unanimidade, arquivar uma ação de investigação judicial eleitoral contra Fernando Haddad, ex-candidato à Presidência da República pelo PT.
A abertura da ação havia sido protocolada em 2018 pelo então candidato a deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP).
Ele apontou a suspeita de prática de caixa 2 por Haddad, que não teria declarado o gasto de R$ 1,2 milhão na contratação de uma empresa de pesquisas. As informações são da Agência Brasil.
O relator do caso no TSE, ministro Jorge Mussi, constatou que o gasto foi de fato declarado.
Ele destacou que a área técnica do tribunal “esclareceu que o investigado [Haddad] registrou duas despesas em nome da empresa Vox do Brasil Pesquisa, pagas via TED na conta do Banco do Brasil, totalizando R$ 1.202.006”.encontravam no acervo da prestação de contas, o que de fato torna improcedente a ação, disse o vice procurador-geral eleitoral, 
Ele atendeu o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPR), que havia opinado pelo arquivamento da ação. “A representação foi feita a partir de uma nota fiscal do contrato que não se consumara e a relação do candidato com a empresa estava calçada em outras notas fiscais que se Humberto Jacques.
Todos os demais ministros da Corte seguiram o voto do relator.
“O objetivo aqui, desculpa a expressão, era bater clara de ovo”, afirmou o advogado Eugênio Aragão, que representa a campanha de Haddad.

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