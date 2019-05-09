TSE arquiva investigação de crime eleitoral contra Haddad

O candidato a presidência da República, Fernando Haddad fala com a imprensa após reunião com a chefe da missão de observação eleitoral da OEA, Laura Chinchilla, no hotel Matsubara Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

PT. O plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta quinta-feira (9), por unanimidade, arquivar uma ação de investigação judicial eleitoral contra Fernando Haddad , ex-candidato à Presidência da República pelo

A abertura da ação havia sido protocolada em 2018 pelo então candidato a deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP).

Ele apontou a suspeita de prática de caixa 2 por Haddad, que não teria declarado o gasto de R$ 1,2 milhão na contratação de uma empresa de pesquisas. As informações são da Agência Brasil.

O relator do caso no TSE, ministro Jorge Mussi, constatou que o gasto foi de fato declarado.

Ele destacou que a área técnica do tribunal “esclareceu que o investigado [Haddad] registrou duas despesas em nome da empresa Vox do Brasil Pesquisa, pagas via TED na conta do Banco do Brasil, totalizando R$ 1.202.006”.encontravam no acervo da prestação de contas, o que de fato torna improcedente a ação, disse o vice procurador-geral eleitoral,

Ele atendeu o pedido do Ministério Público Eleitoral (MPR), que havia opinado pelo arquivamento da ação. “A representação foi feita a partir de uma nota fiscal do contrato que não se consumara e a relação do candidato com a empresa estava calçada em outras notas fiscais que se Humberto Jacques.

Todos os demais ministros da Corte seguiram o voto do relator.