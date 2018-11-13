Tribunal de Contas aprova abono de R$ 1,5 mil para servidores

O Tribunal de Contas do Estado (TCES) concederá abono de fim de ano de R$ 1,5 mil para os servidores da Corte de Contas. O valor é o mesmo já anunciado pelo governo do Estado e pelo Tribunal de Justiça (TJES). A decisão foi tomada pelos conselheiros nesta terça-feira (13) durante a sessão.
Vão receber o abono 688 servidores ativos, inativos e pensionistas, com impacto de R$ 1.032.000 aos cofres. A proposta de pagamento do benefício aos servidores seguirá para análise da Assembleia Legislativa e ainda terá que ser sancionada pelo governador Paulo Hartung (sem partido).
No último dia 04, o Executivo estadual anunciou que concederia o abono aos servidores do governo. O valor, de R$ 1,5 mil, será pago no dia 12 de dezembro. O Tribunal de Justiça, no último dia 08, definiu pagar o benefício no mesmo valor e na mesma data estabelecida pela equipe de Paulo Hartung.
(Com informações de Letícia Gonçalves)