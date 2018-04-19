Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedido negado

TRF 4 nega recurso e manda prender José Dirceu

Ex-ministro foi condenado por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 17:33
José Dirceu Crédito: Reprodução
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou, nesta quinta-feira (19), o recurso do ex-ministro José Dirceu. Caberá agora ao juiz Sergio Moro determinar o cumprimento da pena de 30 anos e nove meses de prisão.
O ex-ministro foi condenado em 2ª instância por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Cabe ainda o recurso de embargos de declaração sobre os embargos infringentes negados pelo tribunal. No entanto, isso não impede que Dirceu seja preso.
Nesta quarta-feira (18), a corte gaúcha já havia rejeitado um pedido de desbloqueio de bens do ex-ministro José Dirceu. Decisão do juiz Sergio Moro mandou leiloar no dia 26 de abril mais R$ 11 milhões em bens do petista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Investigação da polícia concluiu que houve negligência médica em parto de jovem em Colatina
Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual
Imagem de destaque
Intestino preso e varizes: qual a relação e como aliviar os sintomas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados