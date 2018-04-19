TRF 4 nega recurso e manda prender José Dirceu

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou, nesta quinta-feira (19), o recurso do ex-ministro José Dirceu. Caberá agora ao juiz Sergio Moro determinar o cumprimento da pena de 30 anos e nove meses de prisão.
O ex-ministro foi condenado em 2ª instância por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Cabe ainda o recurso de embargos de declaração sobre os embargos infringentes negados pelo tribunal. No entanto, isso não impede que Dirceu seja preso.
Nesta quarta-feira (18), a corte gaúcha já havia rejeitado um pedido de desbloqueio de bens do ex-ministro José Dirceu. Decisão do juiz Sergio Moro mandou leiloar no dia 26 de abril mais R$ 11 milhões em bens do petista.