TRF 4 nega recurso e manda prender José Dirceu

José Dirceu Crédito: Reprodução

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou, nesta quinta-feira (19), o recurso do ex-ministro José Dirceu. Caberá agora ao juiz Sergio Moro determinar o cumprimento da pena de 30 anos e nove meses de prisão.

O ex-ministro foi condenado em 2ª instância por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Cabe ainda o recurso de embargos de declaração sobre os embargos infringentes negados pelo tribunal. No entanto, isso não impede que Dirceu seja preso.