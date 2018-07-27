Três pessoas são presas por tráfico de drogas na Serra

recebeu uma denúncia anônima por meio do número 181 e foi até a casa, em que tinha um buraco no muro que era possível visualizar uma bandeja de cozinha com cocaína no quintal da residência. Assim que a polícia entrou no local, foi encontrado 30 kg de maconha, 2 kg de crack, 270 pinos de cocaína, 4 kg de cocaína não refinada - que ainda tem que passar por uma mistura para "render" e é considerada mais pura.