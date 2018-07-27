Três pessoas são presas por tráfico de drogas na Serra

Três pessoas foram presas na Praia de Carapebus, na Serra, no final da tarde desta quinta-feira (26) acusadas de tráfico e associação criminosa para o tráfico. Pedro Ferreira Barbosa, de 30 anos, Isadora Neves, 32 e a travesti Emanuel da Costa Arruda, conhecida como "Pilar Costa", de 22 anos, foram encontrados em uma casa que funcionava como centro de redistribuição dr drogas.
A Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima por meio do número 181 e foi até a casa, em que tinha um buraco no muro que era possível visualizar uma bandeja de cozinha com cocaína no quintal da residência. Assim que a polícia entrou no local, foi encontrado 30 kg de maconha, 2 kg de crack, 270 pinos de cocaína, 4 kg de cocaína não refinada - que ainda tem que passar por uma mistura para "render" e é considerada mais pura.
Desses 270 pinos, 70 estavam dentro de uma mala e pertencem a Emanuel, que negou a posse da droga. Ela foi até a Serra buscar a droga e iria para Barra de São Francisco para traficá-la.
A polícia acredita que a casa era um centro de redistribuição, em que a droga é coletada, trabalhada e refinada. A partir disto eles separam, embalam e vendem. A PC acredita, também, que o material era vendido em toda a Grande Vitória e no Norte do Estado, porque a denúncia recebida falava em tráfico de drogas em Linhares.
Isadora Neves tem duas passagens pela polícia por tráfico de drogas em 2011 e 2013 e é casada com o Pedro, que alugou a casa. Ele tem dois mandados de prisão em aberto - uma por fuga do sistema carcerário e outra por tentar matar a ex mulher.
Os três foram autuados por tráfico e associação criminosa para o tráfico. O casal confirma e confessou que só fazia isso da vida e que "traficava para viver". Também foram encontradas no local uma balança de precisão e uma prensa de maconha.
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