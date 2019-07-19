Home
Três assessores de vereador são alvo de operação em Vila Velha

O trio tem salários de R$ 4.653,75, de acordo com dados do Portal da Transparência da Câmara. Osvaldo Maturano é investigado em operação por suposta prática de rachid

Vinícius Valfré

Publicado em 19 de julho de 2019 às 23:03

 - Atualizado há 6 anos

Osvaldo Maturano é suspeito de praticar rachid Crédito: Facebook Osvaldo Maturano

Além do vereador de Vila Velha Osvaldo Maturano (PRB), três assessores de gabinete também foram alvo de cumprimento de mandados de busca e apreensão cumpridos no âmbito da Operação Endosso, deflagrada na manhã desta sexta-feira (19).

O parlamentar é investigado por supostamente ficar com parte dos salários de seus funcionários, prática conhecida como rachid. 

O trio tem salários de R$ 4.653,75, segundo o Portal da Transparência da Câmara. O site, no entanto, não especifica a qual gabinete os assessores são ligados, embora nas redes sociais existam menções de apoio deles ao vereador Osvaldo Maturano.

Os mandados de busca e apreensão na casa dos assessores foram expedidos para endereços nos bairros Industrial e Praia da Costa, em Vila Velha, e em Marcílio de Noronha, Viana. Um quinto endereço também foi visitado pelos policiais federais.

De acordo com as informações oficiais divulgadas sobre a operação, a investigação mostrou que funcionários de Maturano devolviam a ele parte de seus salários. Os assessores sacavam dinheiro das contas bancárias para, em seguida, depositá-lo nas contas de terceiros e na conta de uma empresa do vereador.

Registros da Junta Comercial do Estado apontam que Osvaldo Maturano tem empresa do ramo de autoescolas. O vereador já foi presidente do Sindicato das Autoescolas do Espírito Santo.

