TRE suspende distribuição de senhas para biometria em Vila Velha

A procura pela biometria aumentou nas últimas semanas Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

Com uma grande concentração de pessoas para fazer o cadastramento biométrico em Vila Velha, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) precisou suspender a distribuição de senhas na tarde desta terça-feira (9). Segundo relatos de pessoas que estavam no local, quem chegava para fazer o serviço era orientado por servidores e seguranças do shopping a voltar em outro dia.

A assessoria de comunicação do TRE disse que o sistema nacional apresentou problemas e que, por enquanto, as senhas foram suspensas, mas assim que o sistema voltar, a distribuição de senhas será retomada. O atendimento segue normal para quem já estava na fila quando ocorreu a pane. A previsão era de que a distribuição de senhas fosse até às 18h e o atendimento fosse para quem estivesse na fila até este horário.

A paralisação gerou protesto de algumas pessoas e a Polícia Militar precisou ser acionada. Na segunda-feira (8) a espera para ser atendido na Central da Biometria chegou a nove horas, segundo relatos de eleitores. Mais cedo, a caminhada entre o final da fila até a entrada da Central da Biometria era de 20 minutos.

Quem não precisa enfrentar a fila da biometria agora?

Segundo o coordenador da Central da Biometria de Vila Velha, Jean-Marc Boudeau, existem três situações em que eleitores não precisam enfrentar a fila neste momento. Pessoas que querem transferir o título de Vila Velha para outras cidades; quem quer transferir de outra cidade para Vila Velha; ou quem vai votar pela primeira vez, tem até o dia 9 de maio para procurar um cartório eleitoral.

Aqueles que querem transferir o título de Vila Velha para outros municípios podem ir direto nas zonas eleitorais do município para onde quer votar. Nos demais casos, podem voltar até o dia 9 de maio. Há muitas pessoas que estão na fila, que se adequam a essas situações, e tem um prazo maior para fazer o atendimento, conta.





Fluxo de Vila Velha gera impacto em Vitória

O movimento grande em Vila Velha teve impacto na 52ª Zona Eleitoral, em Jardim Camburi, em Vitória. Tentando fugir da fila, os eleitores que tem o direito de declarar domicílio eleitoral na capital tentaram transferir o título para Vitória, segundo o TRE.

O TRE-ES informou que a quantidade de eleitores de Vila Velha que fizeram o recadastramento biométrico, até às 18 horas desta segunda-feira é 329.723, o que representa 69,58% dos eleitores da cidade.

O atendimento acontece de segunda a sábado, de 10h às 18h e o prazo se encerra no próximo dia 19 de janeiro.

SERVIÇO

O que acontece se eu perder a biometria?

O eleitor que não se apresentar terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições. Além disso, não votar nem justificar ausência pode resultar em uma série de restrições, como a impossibilidade de obter a certidão de quitação eleitoral, renovar passaporte e tomar posse em cargo público.

O que levar?

Para se cadastrar, basta procurar as unidades da Justiça Eleitoral portando documento oficial com foto, título de eleitor (se tiver) e comprovante de residência recente para fazer a biometria.