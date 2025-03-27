Defesa de Weverson Meireles e Gracimeri Gaviorno afirmou que vai recorrer da decisão Crédito: Fernando Madeira

O recurso apresentado pela defesa dos então candidatos foi negado pelo TRE-ES, com base no voto do juiz eleitoral Adriano Sant'Ana Pedra, relator do caso. A manutenção da condenação ocorreu por unanimidade de votos, na sessão plenária de quarta-feira (26).

A defesa do prefeito e da vice no processo foi procurada, por meio de mensagens e ligações telefônicas, na tarde desta quinta-feira (27), para comentar a decisão do TRE-ES e informou que recorrerá do entendimento da Corte.

Na ação ajuizada pela coligação "Muda Serra", formada pelos partidos Republicanos, Democracia Cristã, PRD e PSD, é relatado que a campanha de Weverson teria instalado uma placa "com efeito visual similar a um outdoor em propriedade particular". O material de campanha teria sido fixado próximo a uma escola municipal em Laranjeiras, na Serra, que durante as eleições abriga sessões de votação.

Your browser does not support the audio element. TRE-ES mantém multa a prefeito e vice da Serra por outdoor nas eleições

A legislação eleitoral, conforme o parágrafo 8 do artigo 39 da Lei nº 9.504/97, veda a veiculação de propaganda que configure efeito visual de outdoor, independentemente de estar em propriedade particular, considerando o impacto visual desproporcional e a vantagem indevida que a prática pode conferir.

Ao manter a sentença do juiz Gustavo Grilo, da 53ª Zona Eleitoral da Serra, o relator da ação no TRE-ES destacou que houve "justo motivo", segundo ele, para a aplicação da multa.