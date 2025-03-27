Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Condenação mantida

TRE-ES mantém multa a prefeito e vice da Serra por outdoor nas eleições

Recurso apresentado pela defesa de Weverson Meirelles e Gracimeri Gaviorno contra multa de R$ 10 mil  foi negado pelo tribunal

Publicado em 27 de Março de 2025 às 17:15

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

27 mar 2025 às 17:15
Weverson Meireles comemora com seus eleitores
Defesa de Weverson Meireles e Gracimeri Gaviorno afirmou que vai recorrer da decisão Crédito: Fernando Madeira
O prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), e sua vice, Gracimeri Gaviorno (MDB), tiveram condenação mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) e deverão pagar multa de R$ 10 mil, cada um, por propaganda eleitoral irregular com uso de outdoor no segundo turno das eleições de 2024.
O recurso apresentado pela defesa dos então candidatos foi negado pelo TRE-ES, com base no voto do juiz eleitoral Adriano Sant'Ana Pedra, relator do caso. A manutenção da condenação ocorreu por unanimidade de votos, na sessão plenária de quarta-feira (26).
A defesa do prefeito e da vice no processo foi procurada, por meio de mensagens e ligações telefônicas, na tarde desta quinta-feira (27), para comentar a decisão do TRE-ES e informou que recorrerá do entendimento da Corte.
Na ação ajuizada pela coligação "Muda Serra", formada pelos partidos Republicanos, Democracia Cristã, PRD e PSD, é relatado que  a campanha de Weverson teria instalado uma placa "com efeito visual similar a um outdoor em propriedade particular". O material de campanha teria sido fixado próximo a uma escola municipal em Laranjeiras, na Serra, que durante as eleições abriga sessões de votação.
TRE-ES mantém multa a prefeito e vice da Serra por outdoor nas eleições
A legislação eleitoral, conforme o parágrafo 8 do artigo 39 da Lei nº 9.504/97, veda a veiculação de propaganda que configure efeito visual de outdoor, independentemente de estar em propriedade particular, considerando o impacto visual desproporcional e a vantagem indevida que a prática pode conferir.
Ao manter a sentença do juiz Gustavo Grilo, da 53ª Zona Eleitoral da Serra, o relator da ação no TRE-ES destacou que houve "justo motivo", segundo ele, para a aplicação da multa.
"Como se verifica nas imagens que constam nos autos, é nítido o efeito outdoor causado pela placa, contendo nome, foto e número dos recorrentes, em frente ao local de votação, no dia do segundo tuno das eleições. Também concluo que, pela natureza, local e circunstância da propaganda, era inegável a ciência dos recorrentes quanto a sua existência", conclui o relator em seu voto.

LEIA MAIS:

Justiça manda recontar votos por supostas candidaturas laranjas em Colatina

STF marca data para julgar denúncia contra major do ES por trama golpista

Prefeitura do ES quer criar mais de 200 cargos comissionados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Serra Política TRE-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados