Prefeitura do ES quer criar mais de 200 cargos comissionados

A Prefeitura de Aracruz encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo, após a elaboração do Planejamento Estratégico 2025-2035. O último plano consolidado de cargos e carreiras da administração municipal foi elaborado em 2006, com ajustes pontuais realizados em 2013. Desde então, muitas transformações econômicas, sociais e tecnológicas ocorreram, demandando uma reavaliação das necessidades da gestão pública para garantir eficiência e alinhamento com as melhores práticas de governança.

A proposta em questão, que cria 226 cargos, visa modernizar a administração pública, com o objetivo de otimizar o uso dos recursos públicos, melhorar o atendimento à população e, principalmente, garantir uma gestão mais ágil e eficiente. Essa é uma parte de um processo amplo de modernização da gestão pública. O projeto faz parte de um planejamento estratégico de longo prazo, elaborado pela renomada Fundação Dom Cabral, que foi amplamente debatido com servidores da gestão, sociedade civil organizada e demais entidades, que levou em consideração o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico de Aracruz, com análise dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e estabelecendo objetivos e metas.

A atual gestão tem investido de forma consistente em obras estruturantes que já estão mudando a vida dos aracruzenses e na modernização dos processos administrativos, preparando a cidade para os desafios futuros. A última legislação vigente que regulamenta a estrutura administrativa da Prefeitura de Aracruz é a Lei Municipal nº 3.652/2013. A Prefeitura está comprometida com uma gestão pública mais eficaz, com resultados concretos para o futuro de Aracruz, sempre com a transparência e responsabilidade que a população merece.

