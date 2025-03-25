O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), passou por procedimento cirúrgico para a retirada de dois rins, que já não funcionavam mais, na segunda-feira (24). Desde que foi submetido a um transplante, em janeiro deste ano, o político havia ganhado um terceiro rim, doado pelo próprio irmão. O novo órgão passou a exercer a função renal no lugar daqueles que estavam doentes.
Com a adaptação do órgão transplantado, houve agora a remoção dos dois rins originais, que haviam perdido a função. A previsão é que o prefeito tenha alta hospitalar ainda nesta terça-feira (25).
Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta terça (25), o prefeito disse que o procedimento já estava previsto. "Foi um procedimento simples e já programado para acontecer. Devo ter alta ainda hoje (terça). Ontem (segunda-feira) despachei do próprio hospital. Está tudo bem comigo", disse Euclério.
Euclério Sampaio passa por nova cirurgia para a retirada de rins
Em 23 de janeiro deste ano, o chefe do Executivo cariaciquense voltou a ser internado apenas três dias após ter recebido alta em função do transplante de rim pelo qual passou. Na ocasião foi informado que o prefeito havia contraída uma infecção urinária. A alta ocorreu em 1º de fevereiro.