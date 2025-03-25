Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova internação

Euclério Sampaio passa por nova cirurgia para a retirada de rins

Procedimento cirúrgico ocorreu na segunda-feira e a previsão é que o prefeito de Cariacica tenha alta ainda nesta terça (25)

Publicado em 25 de Março de 2025 às 15:27

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

25 mar 2025 às 15:27
Euclério Sampaio, candidato à Prefeitura de Cariacica, foi entrevistado por A Gazeta e CBN Vitória
Euclério Sampaio disse que o procedimento cirúrgico já estava previsto Crédito: Ricardo Medeiros
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), passou por procedimento cirúrgico para a retirada de dois rins, que já não funcionavam mais, na segunda-feira (24). Desde que foi submetido a um transplante, em janeiro deste ano, o político havia ganhado um terceiro rim, doado pelo próprio irmão. O novo órgão passou a exercer a função renal no lugar daqueles que estavam doentes.
Com a adaptação do órgão transplantado, houve agora a remoção dos dois rins originais, que haviam perdido a função. A previsão é que o prefeito tenha alta hospitalar ainda nesta terça-feira (25).
Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta terça (25), o prefeito disse que o procedimento já estava previsto. "Foi um procedimento simples e já programado para acontecer. Devo ter alta ainda hoje (terça). Ontem (segunda-feira) despachei do próprio hospital. Está tudo bem comigo", disse Euclério.
Euclério Sampaio passa por nova cirurgia para a retirada de rins

Veja Também

Euclério recebe alta 10 dias após passar por transplante de rim

Euclério passa bem após cirurgia de transplante de rim

Em 23 de janeiro deste ano, o chefe do Executivo cariaciquense voltou a ser internado apenas três dias após ter recebido alta em função do transplante de rim pelo qual passou. Na ocasião foi informado que o prefeito havia contraída uma infecção urinária. A alta ocorreu em 1º de fevereiro.

LEIA MAIS:

Titular de cartório no ES é indiciado por crimes contra administração pública

STF retém arma, mas libera eletrônicos do senador Marcos do Val

Moraes vota para tornar morador de Vila Velha réu por atos golpistas de 8/1

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica espírito santo Saúde Euclério Sampaio Política Prefeito Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados