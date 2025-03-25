Euclério Sampaio passa por nova cirurgia para a retirada de rins

Com a adaptação do órgão transplantado, houve agora a remoção dos dois rins originais, que haviam perdido a função. A previsão é que o prefeito tenha alta hospitalar ainda nesta terça-feira (25).

Em conversa com a reportagem de A Gazeta nesta terça (25), o prefeito disse que o procedimento já estava previsto. "Foi um procedimento simples e já programado para acontecer. Devo ter alta ainda hoje (terça). Ontem (segunda-feira) despachei do próprio hospital. Está tudo bem comigo", disse Euclério.